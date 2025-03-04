Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Fordtek Inc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

· Tìm hiểu và khám phá các cơ hội kinh doanh

· Tạo dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng

· Tạo dựng và giữ gìn hình ảnh tốt đẹp về công ty

· Đàm phán và chốt giao dịch mua bán

· Hỗ trợ khách hàng khi có yêu cầu

· Thực hiện các công việc liên quan marketing, bao gồm nhưng không giới hạn như tham gia/tham quan các triển lãm thương mại, chuẩn bị tài liệu…

· Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu, bao gồm nhưng không giới hạn như thực hiện thủ tục đăng ký sản phẩm, tìm hiểu thị trường…

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

· Ưu tiên nhưng không bắt buộc: có bằng cấp và kinh nghiệm về ngành thương mại quốc tế, thức ăn chăn nuôi, thú y, thực phẩm, mỹ phẩm, dược phẩm, hóa chất;

· Ưu tiên nhưng không bắt buộc có kinh nghiệm bán hàng cho các nhà máy

· Kỹ năng giao tiếp tốt cả nói và viết

· Thành thật, kiên nhẫn, chăm chỉ, cẩn thận

· Sử dụng tốt tiếng Anh (và/hoặc tiếng Hoa)

· Trân trọng cơ hội nghề nghiệp và có ý định gắn bó lâu dài. Công ty không phân biệt tuổi tác, kinh nghiệm, giới tính và sẵn sàng tạo điều kiện và đào tạo nhưng mong muốn nhân viên gắn bó lâu dài, cùng phát triển và trưởng thành với công ty. Do đó anh chị nào chỉ muốn tìm bến đỗ tạm thời vui lòng cân nhắc kỹ tránh làm mất thời gian cả hai.

Tại Công Ty TNHH Fordtek Inc Thì Được Hưởng Những Gì

· Lương thỏa thuận theo năng lực

· Thưởng doanh số (không ép buộc doanh số)

· Đầy đủ bảo hiểm theo luật định (bảo hiểm đóng full lương)

· Thưởng các ngày lễ tết chính

· Cung cấp máy tính và/hoặc điện thoại làm việc

· Có cơ hội tham gia các triển lãm ở các nước và thăm công ty mẹ ở Trung Quốc

· Môi trường làm việc thân thiện, thoải mái

· Thời gian làm việc: 7+1 tiếng/ngày, nghỉ thứ bảy và chủ nhật

· Địa điểm làm việc: quận 7, Tp. Hồ Chí Minh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Fordtek Inc

