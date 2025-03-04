Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ANNALINK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - R.540, Block B, 181 Cao Thang,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Phát triển các mảng dịch vụ hiện thời của Công ty.

Tìm kiếm, giao dịch trực tiếp với khách hàng, đối tác để cung cấp dịch vụ

Chăm sóc khách hàng

Thực hiện các kế hoạch phát triển thị trường Trung Quốc và cùng team mở rộng thêm mạng lưới dịch vụ tại các nước khác nhau.

Không yêu cầu kinh nghiệm

Thành thạo tiếng Trung (biết tiếng Anh là một lợi thế)

Tuổi từ 18-30

Có khả năng giao tiếp và tư duy logic tốt, chăm chỉ, nhanh nhẹn, chủ động trong công việc

Sử dụng thành thạo máy vi tính

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ANNALINK Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, phát huy mọi khả năng của bản thân.

Chế độ bảo hiểm xã hội và khám sức khỏe định kỳ.

Chế độ tăng lương theo định kỳ và năng lực.

Chế độ thưởng, lương tháng 13.

Phụ cấp đi lại, điện thoại, công tác...

Có cơ hội đi business trip hàng năm tại China và các nước khác

