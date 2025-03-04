Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ANNALINK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ANNALINK
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- R.540, Block B, 181 Cao Thang,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Phát triển các mảng dịch vụ hiện thời của Công ty.
Tìm kiếm, giao dịch trực tiếp với khách hàng, đối tác để cung cấp dịch vụ
Chăm sóc khách hàng
Thực hiện các kế hoạch phát triển thị trường Trung Quốc và cùng team mở rộng thêm mạng lưới dịch vụ tại các nước khác nhau.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm
Thành thạo tiếng Trung (biết tiếng Anh là một lợi thế)
Tuổi từ 18-30
Có khả năng giao tiếp và tư duy logic tốt, chăm chỉ, nhanh nhẹn, chủ động trong công việc
Sử dụng thành thạo máy vi tính
Thành thạo tiếng Trung (biết tiếng Anh là một lợi thế)
Tuổi từ 18-30
Có khả năng giao tiếp và tư duy logic tốt, chăm chỉ, nhanh nhẹn, chủ động trong công việc
Sử dụng thành thạo máy vi tính
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ANNALINK Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, phát huy mọi khả năng của bản thân.
Chế độ bảo hiểm xã hội và khám sức khỏe định kỳ.
Chế độ tăng lương theo định kỳ và năng lực.
Chế độ thưởng, lương tháng 13.
Phụ cấp đi lại, điện thoại, công tác...
Có cơ hội đi business trip hàng năm tại China và các nước khác
Chế độ bảo hiểm xã hội và khám sức khỏe định kỳ.
Chế độ tăng lương theo định kỳ và năng lực.
Chế độ thưởng, lương tháng 13.
Phụ cấp đi lại, điện thoại, công tác...
Có cơ hội đi business trip hàng năm tại China và các nước khác
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ANNALINK
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI