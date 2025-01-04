Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH BEST Logistics Technology Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

1. Xây dựng, giám sát chất lượng vận hành của các bưu cục trong khu vực được phân công, đôn đốc nhắc nhở bưu cục và hỗ trợ bưu cục hoàn thành KPI vận hành;

2. Giám sát việc giao nộp COD của các bưu cục trong khu vực phụ trách;

3. Giám sát việc kết nối vận tải và những bất thường của luồng đơn hàng;

4. Hỗ trợ, đảm bảo chất lượng giao nhận hàng của các bưu cục trong khu vực phụ trách.

5. Chịu trách nhiệm tăng tỷ lệ vùng phủ của bưu cục nhượng quyền trong vùng khu vực phụ trách;

6. Báo cáo tỉ lệ hoàn thành chỉ tiêu của khu vực phụ trách và kế hoạch các tháng tiếp theo;

2. Yêu cầu

- Trình độ từ Trung cấp trở lên

- Có kinh nghiệm trong các đơn vị vận chuyển

- Linh hoạt, xử lý tình huống tốt，am hiểu khu vực bình chánh

- Tăng ca và công tác

Ngành nghề: Vận chuyển / Giao nhận / Kho vận, Quản lý điều hành, Xuất nhập khẩu

Kinh nghiệm: 1 Năm

Cấp bậc: Quản lý

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hồ Chí Minh