Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Pamper Me làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 14 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 19 đường số 3, KDC Him Lam, phường Tân Hưng,Hồ Chí Minh

Trực fanpage, tư vấn, trả lời câu hỏi của khách hàng qua các kênh chat trực tuyến (page/zalo, web…)

Trực hotline và tư vấn khách hàng khi khách có nhu cầu liên hệ đến

Liên hệ, mở rộng danh sách khách hàng tiềm năng qua điện thoại và gửi tin nhắn cho KH

Chốt đơn hàng cho khách khi khách có nhu cầu.

Chăm sóc, duy trì quan hệ với khách hàng cũ, KH tiềm năng

Liên hệ, hợp tác với các bộ phận khác nhằm thực hiện các chương trình bán hàng/khuyến mãi/event…

Hỗ trợ các nhân viên tại hệ thống chi nhánh theo nhu cầu công việc

Kiểm tra các hoá đơn, lịch hẹn trên hệ thống cuối ngày

Thực hiện báo cáo kết quả công việc theo yêu cầu

Ưu tiên các bạn có kinh nghiệm sales online, chăm sóc khách hàng, telesales…

Sử dụng các phần mềm văn phòng cơ bản như World, Excel,..

Giao tiếp: Kỹ năng giao tiếp tốt.

Khả năng giải quyết vấn đề tốt.

Có tinh thần trách nhiệm cao, có tinh thần học hỏi, làm việc nhóm.

Giọng nói tròn vành rõ tiếng, dễ nghe không nói ngọng, không nói giọng địa phương quá nặng. Thích giao tiếp qua điện thoại.

Nhiệt tình, biết lắng nghe, nhẹ nhàng, nhẫn nhịn.

Có máy tính cá nhân.

Lương cứng: 7.000.000đ + thưởng HH + thưởng KPI (từ 3.000.000đ - 4.000.000đ tùy năng lực)

Thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo kỹ năng cho nhân viên.

Thưởng hoa hồng theo target từng tháng và tùy vào năng lực (từ 2.000.000đ đến 7.000.000đ).

Thưởng tháng 13 theo hiệu quả hoạt động kinh doanh.

Thưởng nóng: Theo hiệu quả công việc.

Tham gia BHXH,BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước.

