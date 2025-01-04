Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Panel Plus Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Panel Plus Việt Nam
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
• Phát triển và duy trì tốt mối quan hệ với khách hàng dựa trên danh sách công ty cung cấp, và tìm thêm khách hàng mới
Develop and maintain good relationships with customers based on the customer list provided by the company and find new customers.
• Tìm kiếm và bổ nhiệm các nhà phân phối tiềm năng để đảm bảo độ phủ thị trường
Explore and appoint potential Distributors to ensure market coverage.
• Giới thiệu, quảng bá và bán hàng tới cho khách hàng
Present, promote and sell products/services to customer.
• Chăm sóc khách hàng trước và sau khi bán hàng
Taking care of customers before and after sales.
• Đề xuất, đóng góp ý kiến cho kế hoạch kinh doanh.
Proposing and contributing ideas for business plans.
• Thực hiện các nhiệm vụ liên quan theo yêu cầu của quản lý
Perform related duties as required by management.
Ngành nghề: Đồ gỗ, Dịch vụ khách hàng, Bán hàng / Kinh doanh
Kinh nghiệm: 2 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty TNHH Panel Plus Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Panel Plus Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
