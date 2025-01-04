Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Panel Plus Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Panel Plus Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Panel Plus Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 04/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/02/2025
Công Ty TNHH Panel Plus Việt Nam

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Panel Plus Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

• Phát triển và duy trì tốt mối quan hệ với khách hàng dựa trên danh sách công ty cung cấp, và tìm thêm khách hàng mới
Develop and maintain good relationships with customers based on the customer list provided by the company and find new customers.
• Tìm kiếm và bổ nhiệm các nhà phân phối tiềm năng để đảm bảo độ phủ thị trường
Explore and appoint potential Distributors to ensure market coverage.
• Giới thiệu, quảng bá và bán hàng tới cho khách hàng
Present, promote and sell products/services to customer.
• Chăm sóc khách hàng trước và sau khi bán hàng
Taking care of customers before and after sales.
• Đề xuất, đóng góp ý kiến cho kế hoạch kinh doanh.
Proposing and contributing ideas for business plans.
• Thực hiện các nhiệm vụ liên quan theo yêu cầu của quản lý
Perform related duties as required by management.
Ngành nghề: Đồ gỗ, Dịch vụ khách hàng, Bán hàng / Kinh doanh
Kinh nghiệm: 2 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hồ Chí Minh

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty TNHH Panel Plus Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Panel Plus Việt Nam

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Panel Plus Việt Nam

Công Ty TNHH Panel Plus Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 32/47 Trương Hoàng Thanh, Phường 12, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

