Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Panel Plus Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

• Phát triển và duy trì tốt mối quan hệ với khách hàng dựa trên danh sách công ty cung cấp, và tìm thêm khách hàng mới

Develop and maintain good relationships with customers based on the customer list provided by the company and find new customers.

• Tìm kiếm và bổ nhiệm các nhà phân phối tiềm năng để đảm bảo độ phủ thị trường

Explore and appoint potential Distributors to ensure market coverage.

• Giới thiệu, quảng bá và bán hàng tới cho khách hàng

Present, promote and sell products/services to customer.

• Chăm sóc khách hàng trước và sau khi bán hàng

Taking care of customers before and after sales.

• Đề xuất, đóng góp ý kiến cho kế hoạch kinh doanh.

Proposing and contributing ideas for business plans.

• Thực hiện các nhiệm vụ liên quan theo yêu cầu của quản lý

Perform related duties as required by management.

Ngành nghề: Đồ gỗ, Dịch vụ khách hàng, Bán hàng / Kinh doanh

Kinh nghiệm: 2 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hồ Chí Minh