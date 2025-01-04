Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 25 Triệu

Trả lời tin nhắn và bình luận của khách hàng trên page.

Công tác bán hàng như là: tư vấn, giới thiệu sản phẩm, giải đáp các thắc mắc của khách hàng, báo giá về sản phẩm và chốt đơn

Công tác hỗ trợ để chăm sóc khách hàng: giải đáp những câu hỏi của khách hàng cũ, khách hàng hiện tại có liên quan đến đổi trả, mua thêm sản phẩm và gộp đơn...

Gọi điện thoại hỗ trợ khách hàng nếu như khách hàng để lại số điện thoại ở trên trang, hoặc được chia số.

- Ưu tiên có KN > 6 tháng có kinh nghiệm đứng quầy bán thuốc, telesales sp dược

- Tốt nghiệp chuyên ngành Dược từ trung cấp trở lên

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, CÓ LAPTOP CÁ NHÂN

- Kĩ năng xử lý từ chối

THÔNG TIN KHÁC

Thời gian làm việc: Thời gian làm việc: Ca 1 : 8h30-17h30. Ca 2: 13h-22h (có thể làm ở nhà)

***