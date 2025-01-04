Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 25 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 25 Triệu

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5
Ngày đăng tuyển: 04/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/02/2025
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5

Mức lương
8 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 43/17 Đường Số 38, Bình An, An Khánh, Quận 2, Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 25 Triệu

Trả lời tin nhắn và bình luận của khách hàng trên page.
Công tác bán hàng như là: tư vấn, giới thiệu sản phẩm, giải đáp các thắc mắc của khách hàng, báo giá về sản phẩm và chốt đơn
Công tác hỗ trợ để chăm sóc khách hàng: giải đáp những câu hỏi của khách hàng cũ, khách hàng hiện tại có liên quan đến đổi trả, mua thêm sản phẩm và gộp đơn...
Gọi điện thoại hỗ trợ khách hàng nếu như khách hàng để lại số điện thoại ở trên trang, hoặc được chia số.
- Ưu tiên có KN > 6 tháng có kinh nghiệm đứng quầy bán thuốc, telesales sp dược
- Tốt nghiệp chuyên ngành Dược từ trung cấp trở lên
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, CÓ LAPTOP CÁ NHÂN
- Kĩ năng xử lý từ chối
THÔNG TIN KHÁC
Thời gian làm việc: Thời gian làm việc: Ca 1 : 8h30-17h30. Ca 2: 13h-22h (có thể làm ở nhà)
***

Với Mức Lương 8 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên có KN > 6 tháng có kinh nghiệm đứng quầy bán thuốc, telesales sp dược
- Tốt nghiệp chuyên ngành Dược từ trung cấp trở lên
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, CÓ LAPTOP CÁ NHÂN
- Kĩ năng xử lý từ chối
THÔNG TIN KHÁC
Thời gian làm việc: Thời gian làm việc: Ca 1 : 8h30-17h30. Ca 2: 13h-22h (có thể làm ở nhà)

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5 Thì Được Hưởng Những Gì

Ngành nghề: Bán hàng / Kinh doanh, Dược phẩm, Y tế / Chăm sóc sức khỏe
Kinh nghiệm: 1 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hồ Chí Minh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Đường số 38, Khu phố 1 , Phường An Khánh , Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

