Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5
- Hồ Chí Minh:
- 43/17 Đường Số 38, Bình An, An Khánh, Quận 2, Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 25 Triệu
Trả lời tin nhắn và bình luận của khách hàng trên page.
Công tác bán hàng như là: tư vấn, giới thiệu sản phẩm, giải đáp các thắc mắc của khách hàng, báo giá về sản phẩm và chốt đơn
Công tác hỗ trợ để chăm sóc khách hàng: giải đáp những câu hỏi của khách hàng cũ, khách hàng hiện tại có liên quan đến đổi trả, mua thêm sản phẩm và gộp đơn...
Gọi điện thoại hỗ trợ khách hàng nếu như khách hàng để lại số điện thoại ở trên trang, hoặc được chia số.
- Ưu tiên có KN > 6 tháng có kinh nghiệm đứng quầy bán thuốc, telesales sp dược
- Tốt nghiệp chuyên ngành Dược từ trung cấp trở lên
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, CÓ LAPTOP CÁ NHÂN
- Kĩ năng xử lý từ chối
THÔNG TIN KHÁC
Thời gian làm việc: Thời gian làm việc: Ca 1 : 8h30-17h30. Ca 2: 13h-22h (có thể làm ở nhà)
***
Với Mức Lương 8 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp chuyên ngành Dược từ trung cấp trở lên
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, CÓ LAPTOP CÁ NHÂN
- Kĩ năng xử lý từ chối
THÔNG TIN KHÁC
Thời gian làm việc: Thời gian làm việc: Ca 1 : 8h30-17h30. Ca 2: 13h-22h (có thể làm ở nhà)
Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5 Thì Được Hưởng Những Gì
Kinh nghiệm: 1 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI