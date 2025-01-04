Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Gạch Lót Nền làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 13 Triệu

Tư vấn về sản phẩm tại cửa hàng.

Trình độ : tốt nghiệp cấp 3

Tuổi từ : Từ 20 đến 35 tuổi

Làm việc tại: 1514 Nguyễn Duy Trinh, Long Trường, Thủ Đức ( Cửa hàng Gạch Lót Nền)

Lương: lương cơ bản + hoa hồng theo doanh số . Đảm bảo Thu nhập tối thiểu 1 tháng : 8 triệu (kèm theo hoa hồng

Thời gian làm việc : từ 8h đến 17h. Tuần làm 6 ngày .

Biết sửdụng máy vi tính.

Giọng nói dễ nghe, tư vấn tốt

Kinh nghiệm bán hàng, sale 1 năm trở lên

Phỏng vấn ngay tạiGẠCH LÓT NỀN showroom 1 : 53B Đ. Số 2, P.Trường Thọ, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Ngành nghề: Bán lẻ / Bán sỉ, Bán hàng / Kinh doanh, Tiếp thị trực tuyến

Kinh nghiệm: 1 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hồ Chí Minh