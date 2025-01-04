Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Gạch Lót Nền làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 13 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Gạch Lót Nền
- Hồ Chí Minh:
- 1514 Nguyễn Duy Trinh, Long Trường, Quận 9, Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 13 Triệu
Tư vấn về sản phẩm tại cửa hàng.
Trình độ : tốt nghiệp cấp 3
Tuổi từ : Từ 20 đến 35 tuổi
Làm việc tại: 1514 Nguyễn Duy Trinh, Long Trường, Thủ Đức ( Cửa hàng Gạch Lót Nền)
Lương: lương cơ bản + hoa hồng theo doanh số . Đảm bảo Thu nhập tối thiểu 1 tháng : 8 triệu (kèm theo hoa hồng
Thời gian làm việc : từ 8h đến 17h. Tuần làm 6 ngày .
Biết sửdụng máy vi tính.
Giọng nói dễ nghe, tư vấn tốt
Kinh nghiệm bán hàng, sale 1 năm trở lên
Phỏng vấn ngay tạiGẠCH LÓT NỀN showroom 1 : 53B Đ. Số 2, P.Trường Thọ, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
Ngành nghề: Bán lẻ / Bán sỉ, Bán hàng / Kinh doanh, Tiếp thị trực tuyến
Kinh nghiệm: 1 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Với Mức Lương 8 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty Cổ Phần Gạch Lót Nền Thì Được Hưởng Những Gì
