Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XNK TÂN THÁI SƠN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định
Số lượng tuyển 2 người

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Tiếp nhận, quản lý data hoặc cuộc gọi, tin nhắn của khách hàng để tư vấn qua điện thoại, zalo, face, nhắn tin…vv (online) (có sẵn data nóng)

Tư vấn khách hàng tới văn phòng, showroom

Tổng hợp báo cáo kết quả kinh doanh cá nhân và đưa ra mục tiêu cho năm tiếp theo

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ. Yêu cầu tốt nghiệp từ THPT trở lên.

Kinh nghiệm : không yêu cầu kinh nghiệm được đào tạo (đã từng có kinh nghiệm về tư vấn bán hàng)

Tính cách nhanh nhẹn vui vẻ, có tinh thần cầu thị…

Thái độ trung thực, có trách nhiệm trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XNK TÂN THÁI SƠN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 12 - 20 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XNK TÂN THÁI SƠN

