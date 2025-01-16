Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Lâm Đồng: - Số 186 Hai Bà Trưng, TP. Đà Lạt, Thành phố Đà Lạt

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

- Liên hệ với khách hàng đang và đã từng sử dụng dịch vụ của công ty để đàm phán thương lượng, gia hạn- tái ký hợp đồng.

- Demo hướng dẫn các tính năng mới của phần mềm (nếu có)

- Tổng hợp làm thủ tục hợp đồng cho khách hàngBáo cáo kết quả theo ngày, tháng cho quản lý cấp trên

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên

- Có kinh nghiệm từ 06 tháng tại vị trí: Tư vấn, bán hàng, nhân viên kinh doanh, telesale,..

- Chăm chỉ,kiên trì, nhiệt huyết, đam mê kiếm tiền

- Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt và linh hoạt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET Thì Được Hưởng Những Gì

- LCB: 6.500.000- 8.500.000

- Thu nhập: 15.000.000 -20.000.000

- Được xét duyệt đánh giá định kì & thưởng theo hiệu quả công việc.

- Có nhiều cơ hội thăng tiến.

- Được hưởng các quyền lợi và chế độ theo luật quy định (Các ngày nghỉ lễ, BHXH, BHYT...) - Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET

