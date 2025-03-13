Tuyển Nhân viên kinh doanh Chi Nhánh Công Trình Viettel Quảng Ninh - Tổng Công Ty Cổ Phần Công Trình Viettel làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 12 - 25 Triệu

Chi Nhánh Công Trình Viettel Quảng Ninh - Tổng Công Ty Cổ Phần Công Trình Viettel
Ngày đăng tuyển: 13/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/04/2025
Chi Nhánh Công Trình Viettel Quảng Ninh - Tổng Công Ty Cổ Phần Công Trình Viettel

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Chi Nhánh Công Trình Viettel Quảng Ninh - Tổng Công Ty Cổ Phần Công Trình Viettel

Mức lương
12 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Quảng Ninh:

- Móng Cái, Quảng Ninh

- tx. Đông Triều Quảng Ninh, Việt Nam

- Thành phố Uông Bí Quảng Ninh, Việt Nam

- Tiên Yên, Quảng Ninh

- Cẩm Phả, Quảng Ninh, Huyện Quảng Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 25 Triệu

Thực hiện nghiên cứu thị trường, marketing, khảo sát nhu cầu khách hàng B2B, B2C trên địa bàn quản lý.
Đảm bảo doanh thu các lĩnh vực: Điện Năng lượng mặt trời, Các mặt hàng gia dụng lĩnh vực mới: tủ lạnh, điều hòa, máy giặt,….
Tìm kiếm nguồn việc Xây dựng nhà dân, dự án
Tìm kiếm nguồn việc, cung cấp dịch vụ bảo trì, vệ sinh, bảo dưỡng máy lạnh, máy giặt,…
Thực hiện các chương trình Marketing online/offline, quảng bá hình ảnh, sản phẩm, thực hiện lan toả đăng bài, like, share trên mạng xã hội: fanpage,..
Tổ chức, phát triển kênh bán: tuyển dụng, phát triển CTV bán hàng, đại lý bán trên địa bàn quản lý.
Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới, nguồn việc B2B, B2C
Thực hiện chăm sóc khách hàng
Thực hiện các công việc quản lý và yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 12 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam - Không quá 28 tuổi
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Marketing, Thương mại, Ngoại thương, Công nghệ thông tin.
Kinh nghiệm: 01 năm trở lên ở vị trí tương đương
Ưu tiên: có kinh nghiệm quản lý, phát triển kênh bán hàng trong các lĩnh vực thực phẩm, hàng gia dụng, công nghệ thông tin
Số lượng: 05 người (Ưu tiên các địa bàn Đông Triều, Uông Bí, Cẩm Phả, Tiên Yên, Móng Cái)

Tại Chi Nhánh Công Trình Viettel Quảng Ninh - Tổng Công Ty Cổ Phần Công Trình Viettel Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 12 – 25 triệu/tháng (tuỳ thuộc vào hiệu quả kinh doanh và doanh thu mang lại)
Chế độ nghỉ mát hằng năm, khám sức khoẻ định kỳ.
Có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc; được tham gia đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn.
Tham gia chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định của Pháp luật và Tổng Công ty.
“Viettel Construction tuyệt đối không thu bất cứ khoản tiền nào của ứng viên khi nộp hồ sơ, tham gia dự tuyển và khi vào làm việc tại Viettel Construction nếu trúng tuyển”
“Khi ứng tuyển vào Viettel Construction, ứng viên phải cam kết các hồ sơ cá nhân cung cấp như Bằng cấp, Chứng chỉ hành nghề… thông tin thật. Trường hợp rà soát phát hiện ứng viên sử dụng hồ sơ giả sẽ xử lý theo Quy định của Pháp luật.”

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi Nhánh Công Trình Viettel Quảng Ninh - Tổng Công Ty Cổ Phần Công Trình Viettel

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Chi Nhánh Công Trình Viettel Quảng Ninh - Tổng Công Ty Cổ Phần Công Trình Viettel

Chi Nhánh Công Trình Viettel Quảng Ninh - Tổng Công Ty Cổ Phần Công Trình Viettel

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 70 đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

