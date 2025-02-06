Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Mức lương
12 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Máy tính, tai nghe, sim điện thoại.
- HĐLĐ, Bệnh, lương tháng 13, thưởng tết, chế độ nghỉ lễ, báo hỷ.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện., Quận 3
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 30 Triệu
- DATA TIỀM NĂNG CÓ SẴN, LIÊN HỆ KHÁCH HÀNG QUA ĐIỆN THOẠI ĐỂ CHỐT ĐƠN.
- Tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, đưa ra giải pháp tốt nhất để hỗ trợ khách hàng.
- Thuyết phục lấy hàng và hỗ trợ lên đơn cho khách hàng.
- Chỉ hỗ trợ khách hàng qua các kênh call
- KHÔNG ĐI THỊ TRƯỜNG - KHÔNG TÌM KIẾM KHÁCH HÀNG MỚI.
Với Mức Lương 12 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Giọng nói dễ nghe, rõ ràng, nhẹ nhàng
- Yêu thích chạy doanh số, khả năng chịu áp lực cao
- Sẵn sàng làm thêm giờ để hoàn thành chỉ tiêu
Tại Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: 12 triệu VND - 30 triệu VND
Lương cứng: 7 - 7 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
