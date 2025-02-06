Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 30 Triệu

Mức lương 12 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Máy tính, tai nghe, sim điện thoại. - HĐLĐ, Bệnh, lương tháng 13, thưởng tết, chế độ nghỉ lễ, báo hỷ. - Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện., Quận 3

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 30 Triệu

- DATA TIỀM NĂNG CÓ SẴN, LIÊN HỆ KHÁCH HÀNG QUA ĐIỆN THOẠI ĐỂ CHỐT ĐƠN.

- Tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, đưa ra giải pháp tốt nhất để hỗ trợ khách hàng.

- Thuyết phục lấy hàng và hỗ trợ lên đơn cho khách hàng.

- Chỉ hỗ trợ khách hàng qua các kênh call

- KHÔNG ĐI THỊ TRƯỜNG - KHÔNG TÌM KIẾM KHÁCH HÀNG MỚI.

Với Mức Lương 12 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giọng nói dễ nghe, rõ ràng, nhẹ nhàng

- Yêu thích chạy doanh số, khả năng chịu áp lực cao

- Sẵn sàng làm thêm giờ để hoàn thành chỉ tiêu

Tại Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 12 triệu VND - 30 triệu VND

Lương cứng: 7 - 7 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão

