Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO VERA TECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO VERA TECH
Ngày đăng tuyển: 12/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/04/2025
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO VERA TECH

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO VERA TECH

Mức lương
13 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tòa Hà Nội Paragon

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

-Tìm kiếm, xây dựng & phát triển nguồn khách hàng tiềm năng.
-Tư vấn chương trình/dịch vụ phù hợp.
-Chăm sóc và theo dõi hồ sơ khách hàng để thuyết phục khách hàng sử dụng dịch vụ nhằm đảm bảo đạt mục tiêu ghi danh (KPI).
-Lên kế hoạch tìm kiếm khách hàng/gói dịch vụ
-Thông báo và xếp lịch hẹn khách hàng

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Sử dụng thành thạo mạng xã hội (Tiktok, Facebook, Instagram,...) tư vấn khách hàng
-Ứng viên có kinh nghiệm tư vấn dịch sẽ là một lợi thế.
-Thái độ hòa nhã, tinh thần dịch vụ khách hàng cao, tư duy tích cực, hứng thú với công việc có chỉ tiêu, thách thức.
-Giọng nói chuẩn, rõ ràng.
-Khả năng nắm bắt tâm lý, thuyết phục khách hàng tốt.
-Có thể làm việc với áp lực, làm việc theo đội nhóm và độc lập.
-Ứng viên: dưới 30 tuổi, tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO VERA TECH Thì Được Hưởng Những Gì

-Mức lương và chế độ đãi ngộ hấp dẫn.
-Môi trường làm việc chuyên nghiệp, công bằng
-Cơ hội thăng tiến và phát triển cao.
-Tham gia đầy đủ Bảo hiểm xã hội/y tế.
-Thu nhập 10-15 triệu, có lương cơ bản + phụ cấp, thưởng KPI

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO VERA TECH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO VERA TECH

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO VERA TECH

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Nhà số 8, Lô 3, Tiểu Khu đô thị Nam La Khê , Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

