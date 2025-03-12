Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO VERA TECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tòa Hà Nội Paragon

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

-Tìm kiếm, xây dựng & phát triển nguồn khách hàng tiềm năng.

-Tư vấn chương trình/dịch vụ phù hợp.

-Chăm sóc và theo dõi hồ sơ khách hàng để thuyết phục khách hàng sử dụng dịch vụ nhằm đảm bảo đạt mục tiêu ghi danh (KPI).

-Lên kế hoạch tìm kiếm khách hàng/gói dịch vụ

-Thông báo và xếp lịch hẹn khách hàng

-Sử dụng thành thạo mạng xã hội (Tiktok, Facebook, Instagram,...) tư vấn khách hàng

-Ứng viên có kinh nghiệm tư vấn dịch sẽ là một lợi thế.

-Thái độ hòa nhã, tinh thần dịch vụ khách hàng cao, tư duy tích cực, hứng thú với công việc có chỉ tiêu, thách thức.

-Giọng nói chuẩn, rõ ràng.

-Khả năng nắm bắt tâm lý, thuyết phục khách hàng tốt.

-Có thể làm việc với áp lực, làm việc theo đội nhóm và độc lập.

-Ứng viên: dưới 30 tuổi, tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO VERA TECH Thì Được Hưởng Những Gì

-Mức lương và chế độ đãi ngộ hấp dẫn.

-Môi trường làm việc chuyên nghiệp, công bằng

-Cơ hội thăng tiến và phát triển cao.

-Tham gia đầy đủ Bảo hiểm xã hội/y tế.

-Thu nhập 10-15 triệu, có lương cơ bản + phụ cấp, thưởng KPI

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO VERA TECH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.