Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH BSQ Technology Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập 14 - 20 Triệu

Công Ty TNHH BSQ Technology Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 17/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/03/2025
Nhân viên kinh doanh

Mức lương
14 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Dương:

- Số D10, đường Huỳnh Thúc Kháng, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Thành phố Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 14 - 20 Triệu

- Thực hiện phát lệnh mua hàng theo yêu cầu kế hoạch và theo dõi tình hình thực hiện đơn hàng;
- Theo dõi giao hàng: theo dõi tình trạng nguyên vật liệu theo thời gian giao hàng dự kiến và giải quyết các bất thường về nguyên vật liệu;
- Quản lý thay đổi thông tin: Đối với tất cả các thay đổi về nguyên liệu và sản phẩm, xác nhận việc kiểm kê nguyên liệu, ghi lại và lưu trữ, đồng thời theo dõi tiến trình của các nguyên liệu đã thay đổi;
- Hoàn thành công việc đối chiếu công nợ chính xác và đúng thời hạn, làm thủ tục thanh toán;
- Phối hợp với bộ phận chất lượng, kỹ thuật và các bộ phận khác để xử lý các vấn đề bất thường về sản phẩm.

Với Mức Lương 14 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở các vị trí liên quan, nghiệp vụ, thu mua, theo dõi đơn hàng

Tại Công Ty TNHH BSQ Technology Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian thử việc tham gia đầy đủ BHXH
- Thưởng lương tháng 13 theo tổng lương
- Trà chiều, quà vặt đầy đủ
- Du lịch hàng năm, có cơ hội công tác nước ngoài
- Quà tặng các ngày lễ tết trong năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH BSQ Technology Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 8, Đường số 4, Khu CB CNV Trường Chính trị Khu 3, Phường Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

