Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH BSQ Technology Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập 14 - 20 Triệu

Mức lương 14 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - Số D10, đường Huỳnh Thúc Kháng, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Thành phố Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

- Thực hiện phát lệnh mua hàng theo yêu cầu kế hoạch và theo dõi tình hình thực hiện đơn hàng;

- Theo dõi giao hàng: theo dõi tình trạng nguyên vật liệu theo thời gian giao hàng dự kiến và giải quyết các bất thường về nguyên vật liệu;

- Quản lý thay đổi thông tin: Đối với tất cả các thay đổi về nguyên liệu và sản phẩm, xác nhận việc kiểm kê nguyên liệu, ghi lại và lưu trữ, đồng thời theo dõi tiến trình của các nguyên liệu đã thay đổi;

- Hoàn thành công việc đối chiếu công nợ chính xác và đúng thời hạn, làm thủ tục thanh toán;

- Phối hợp với bộ phận chất lượng, kỹ thuật và các bộ phận khác để xử lý các vấn đề bất thường về sản phẩm.

Yêu Cầu Công Việc

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở các vị trí liên quan, nghiệp vụ, thu mua, theo dõi đơn hàng

Tại Công Ty TNHH BSQ Technology Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian thử việc tham gia đầy đủ BHXH

- Thưởng lương tháng 13 theo tổng lương

- Trà chiều, quà vặt đầy đủ

- Du lịch hàng năm, có cơ hội công tác nước ngoài

- Quà tặng các ngày lễ tết trong năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH BSQ Technology Việt Nam

