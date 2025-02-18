Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh F88 làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - Cà Mau, Thị xã Bến Cát

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Tiếp đón, tư vấn cho khách hàng về các dịch vụ tiện ích tài chính của F88.

- Thẩm định tài sản và thông báo giá trị khoản vay phù hợp nhất cho khách hàng.

- Quản lý các giao dịch và ghi nhận vào hệ thống theo đúng quy trình.

- Quản lý, kiểm kê tiền mặt, tài sản của khách hàng và Công ty.

- Tìm kiếm, phát triển tệp khách hàng và hỗ trợ các hoạt động marketing, thúc đẩy kinh doanh.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ngoại hình ưa nhìn, tuổi từ 18 - 30 tuổi.

Tại Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh F88 Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc trẻ trung, văn hóa doanh nghiệp hiện đại.

- Làm việc tại công ty tài chính cá nhân hàng đầu Việt Nam.

- Đội ngũ nhân viên trẻ trung, năng động, giá trị văn hóa công ty mang đến môi trường làm việc hòa đồng, các cấp lãnh đạo luôn lắng nghe và lấy "NHÂN VIÊN" làm trung tâm -của sự phát triển công ty.

- Cơ hội học hỏi, trải nghiệm và thăng tiến công bằng.

- Chính sách đãi ngộ và thưởng cuối năm hấp dẫn (F88 Bus, F88 My Day, F88 Happy Voucher, F88 Future Savings...).

- Khám sức khỏe, du lịch hàng năm.

- F88 care áp dụng với toàn bộ nhân viên với BH Chăm sóc sức khỏe PTI.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh F88

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin