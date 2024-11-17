Tuyển Sales Bất động sản/Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN VFLINVEST làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 12, Toà 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội., Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Sales Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Nắm vững các kiến thức về dự án để tư vấn cho khách hàng

- Tìm kiếm và chăm sóc khách hàng

- Hỗ trợ khách các thủ tục mua bán và giao dịch.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tự tin, năng động

-

- Có khả năng giao tiếp

- Chịu được áp lực cao

- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm

- Không yêu cầu bằng cấp, chỉ cần có đam mê, yêu thích BĐS và mong muốn đột phá thu nhập

- Có laptop, điện thoại smart phone và phương tiện đi lại.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sale mảng bảo hiểm, bất động sản...

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VFLINVEST Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương tương xứng với năng lực và cạnh tranh trong ngành bất động sản

- Thưởng tháng lương 13, thưởng theo kết quả làm việc, thưởng các ngày Lễ trong năm.

- Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN

- Đầy đủ các chế độ Công đoàn: hiếu hỉ, ốm đau, thai sản,...

- Chính sách thưởng dành cho con CBNV khi đạt thành tích học tập tốt

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại và nhiều cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VFLINVEST

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin