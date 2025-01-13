Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN KEM TRÀNG TIỀN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN KEM TRÀNG TIỀN
Ngày đăng tuyển: 13/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/02/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KEM TRÀNG TIỀN

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Khu Công Nghiệp Vĩnh Tuy, P.Vĩnh Hưng,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

- Triển khai các hoạt động tìm kiếm thị trường, khách hàng (chuyên về sản phẩm bánh và kem)
- Triển khai bán hàng các sản phẩm của Công ty trên tất cả các kênh: B2B, MT, GT, .....
- Thiết lập và duy trì mối quan hệ với đối tác, khách hàng
- Thực hiện các hoạt động chăm sóc khách hàng
- Khảo sát thị trường, tìm hiểu thị trường, báo cáo đánh giá tình hình thực tế thị trường đối với các sản phẩm cùng ngành nghề của Công ty
- Phân tích, báo cáo, lập kế hoạch bán hàng, các chương trình khuyến mại, marketing, ...
- Quản lý, thống kê dữ liệu tệp khách hàng
- Đề xuất các phương án, giải pháp hiệu quả cho hoạt động kinh doanh các sản phẩm của Công ty
- Các công việc khác theo sự phân công của Ban lãnh đạo Công ty.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.
Số năm kinh nghiệm: Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm Quản lý Kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm
Kỹ năng chi tiết:
- Kỹ năng giao tiếp tốt, linh hoạt, nhạy bén
- Kỹ năng thuyết phục tốt
- Thành tích tốt trong phát triển thị trường mới
- Tư duy logic, khả năng tiếp cận và xử lý tình huống linh hoạt, tích cực
- Kỹ năng chăm sóc khách hàng tốt
- Am hiểu về các sản phẩm của Công ty là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KEM TRÀNG TIỀN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn: lương cứng + thưởng hoa hồng : 15 - 25 triệu ++
Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN, Phép năm, hiếu - hỉ, sinh nhật... và các phúc lợi khác...
Chính sách Teambuilding, du lịch, khám sức khỏe, thưởng lễ tết, phúc lợi hàng năm,...
Thưởng lương tháng 13, 14 ++, KPI hàng quý, hoa hồng hàng tháng...,

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KEM TRÀNG TIỀN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 35 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

