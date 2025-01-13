Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN KEM TRÀNG TIỀN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Khu Công Nghiệp Vĩnh Tuy, P.Vĩnh Hưng,Hà Nội

- Triển khai các hoạt động tìm kiếm thị trường, khách hàng (chuyên về sản phẩm bánh và kem)

- Triển khai bán hàng các sản phẩm của Công ty trên tất cả các kênh: B2B, MT, GT, .....

- Thiết lập và duy trì mối quan hệ với đối tác, khách hàng

- Thực hiện các hoạt động chăm sóc khách hàng

- Khảo sát thị trường, tìm hiểu thị trường, báo cáo đánh giá tình hình thực tế thị trường đối với các sản phẩm cùng ngành nghề của Công ty

- Phân tích, báo cáo, lập kế hoạch bán hàng, các chương trình khuyến mại, marketing, ...

- Quản lý, thống kê dữ liệu tệp khách hàng

- Đề xuất các phương án, giải pháp hiệu quả cho hoạt động kinh doanh các sản phẩm của Công ty

- Các công việc khác theo sự phân công của Ban lãnh đạo Công ty.

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.

Số năm kinh nghiệm: Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm Quản lý Kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm

Kỹ năng chi tiết:

- Kỹ năng giao tiếp tốt, linh hoạt, nhạy bén

- Kỹ năng thuyết phục tốt

- Thành tích tốt trong phát triển thị trường mới

- Tư duy logic, khả năng tiếp cận và xử lý tình huống linh hoạt, tích cực

- Kỹ năng chăm sóc khách hàng tốt

- Am hiểu về các sản phẩm của Công ty là một lợi thế.

Thu nhập hấp dẫn: lương cứng + thưởng hoa hồng : 15 - 25 triệu ++

Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN, Phép năm, hiếu - hỉ, sinh nhật... và các phúc lợi khác...

Chính sách Teambuilding, du lịch, khám sức khỏe, thưởng lễ tết, phúc lợi hàng năm,...

Thưởng lương tháng 13, 14 ++, KPI hàng quý, hoa hồng hàng tháng...,

