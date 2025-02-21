Tuyển Nhân viên kinh doanh Công TY TNHH Dae Sun Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Trung Kính, Cầu Giấy – Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Giới thiệu, tư vấn và thuyết phục các khách hàng sử dụng sản phầm của Công ty

Tìm kiếm, duy trì và phát triển mạng lưới khách hàng và đối tác tiềm năng (trực tiếp & gián tiếp)

Hoàn thiện báo giá, chốt đơn hàng, theo dõi giao hàng, thu hồi công nợ.

Giải quyết các vấn đề và phàn nàn của khách hàng để đảm bảo độ hài lòng, tin cậy của khách hàng.

Tham gia thực hiện các chiến dịch Marketing: Hội nghị, hội chợ, hội thảo…,

Thực hiện báo cáo định kỳ theo quy định của Công ty

Thưc hiện các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo và điều động của Trưởng phòng Kinh doanh, Ban Giám đốc Công ty.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm bán các sản phẩm công nghiệp là lợi thế

Tốt nghiệp: Đại học

Tiếng Anh: Có thể đọc, viết cơ bản

Thành thạo bộ công cụ văn phòng Microsoft Office.

Tư duy logic và kỹ năng thu thập, phân tích thông tin, dữ liệu hiệu quả.

Tại Công TY TNHH Dae Sun Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập: Từ 15 đến 25tr tháng lương + tháng lương thứ 13

Ăn ca tại Công ty mức 45,000 đ/ bữa

Nộp BHYT, BHXH, BHTN theo tiền lương thực tế,

Được hưởng đầy đủ cơ chế phúc lợi khác theo quy định của Công ty

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công TY TNHH Dae Sun Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.