Tuyển Nhân viên kinh doanh CHI NHÁNH CÔNG TY LIÊN DOANH TNHH NIPPON EXPRESS (VIỆT NAM) TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hải Phòng thu nhập 12 - 16 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CHI NHÁNH CÔNG TY LIÊN DOANH TNHH NIPPON EXPRESS (VIỆT NAM) TẠI HÀ NỘI
- Hải Phòng:
- HP
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 16 Triệu
Tìm kiếm các khách hàng Nhật Bản & các khách hàng tiềm năng khác để giới thiệu về dịch vụ của công ty: Tìm, tiếp cận, liên hệ, gửi báo giá, hẹn gặp...
Look for new potential Japanese and other customers to introduce the company's services: Research, approach, contact, send quotation, make appoinment...
Chăm sóc các khách hàng hiện tại về các nhu cầu của họ: Duy trì và mở rộng dịch vụ, thường xuyên gặp mặt...
Take care of existing customer about their demand: Maintain and expand business,regular visit...
Kiểm tra chứng từ và các thông tin khách hàng/đại lý cung cấp để làm báo giá/gói thầu
Check the document and customer/agent information to make quotation and bidding.
Phối hợp với các phòng ban khác và đại lý nước ngoài để đảm bảo quy trình công việc được thực hiện đúng và suôn sẻ, nâng cao sự thỏa mãn khách hàng
Coordinate with other departments and oversea agents to make sure whoseprocess is properly and smoothly followed, improve customer satisfaction.
Cập nhật các quy định mới về chính sách xuất nhập khẩu hàng hóa
Update new regulations about export-import policy of goods.
Báo cáo cho Trưởng phòng về các hoạt động kinh doanh và liên quan khác
Report to Manager about sales activities and other related actions
Phối hợp với Bộ phận hành chính để hoàn thiện Hợp đồng dịch vụ với khách hàng mới
Coordinate with ADM to complete Service contract with new customer
Hỗ trợ nghiệp vụ kinh doanh
Sales administration
Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính:
Gender: priority is Male
Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành kinh tế
Tốt nghiệp đại học trở lên
Graduated from University or above, majoring in economics
Sử dụng thành thạo 4 kỹ năng tiếng Anh:Nghe, Nói, Đọc, Viết
Sử dụng thành thạo 4 kỹ năng tiếng Anh:
Fluent in 4 English skills: Listening, Speaking, Reading, Writing
Sử dụng thành thạo kỹ năng máy tính văn phòng:Word, Excel, Power Point
Sử dụng thành thạo kỹ năng máy tính văn phòng:
Fluent in office computer skills: Word, Excel, Power Point
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, làm việc nhóm tốt
Good communication, negotiation and teamwork skills
Khả năng chịu áp lực công việc cao
Ability to work under high pressure
Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc ít nhất 2-3 năm trong lĩnh vực xuất nhập khẩu
Priority is candidates who has at least 2-3 years of experience in the import-export field
Tại CHI NHÁNH CÔNG TY LIÊN DOANH TNHH NIPPON EXPRESS (VIỆT NAM) TẠI HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì
Phục cấp cơm trưa: 800,000 VNĐ/ month
Phụ cấp điện thoại: 200,000 VNĐ/ month
Lương tháng 13 + Thưởng KPI
Các chế độ Bảo hiểm xã hội, Nghỉ phép, Lễ Tết theo quy định
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY LIÊN DOANH TNHH NIPPON EXPRESS (VIỆT NAM) TẠI HÀ NỘI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
