Tuyển Nhân viên kinh doanh CHI NHÁNH CÔNG TY LIÊN DOANH TNHH NIPPON EXPRESS (VIỆT NAM) TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hải Phòng thu nhập 12 - 16 Triệu

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

Tìm kiếm các khách hàng Nhật Bản & các khách hàng tiềm năng khác để giới thiệu về dịch vụ của công ty: Tìm, tiếp cận, liên hệ, gửi báo giá, hẹn gặp...

Look for new potential Japanese and other customers to introduce the company's services: Research, approach, contact, send quotation, make appoinment...

Chăm sóc các khách hàng hiện tại về các nhu cầu của họ: Duy trì và mở rộng dịch vụ, thường xuyên gặp mặt...

Take care of existing customer about their demand: Maintain and expand business,regular visit...

Kiểm tra chứng từ và các thông tin khách hàng/đại lý cung cấp để làm báo giá/gói thầu

Check the document and customer/agent information to make quotation and bidding.

Phối hợp với các phòng ban khác và đại lý nước ngoài để đảm bảo quy trình công việc được thực hiện đúng và suôn sẻ, nâng cao sự thỏa mãn khách hàng

Coordinate with other departments and oversea agents to make sure whoseprocess is properly and smoothly followed, improve customer satisfaction.

Cập nhật các quy định mới về chính sách xuất nhập khẩu hàng hóa

Update new regulations about export-import policy of goods.

Báo cáo cho Trưởng phòng về các hoạt động kinh doanh và liên quan khác

Report to Manager about sales activities and other related actions

Phối hợp với Bộ phận hành chính để hoàn thiện Hợp đồng dịch vụ với khách hàng mới

Coordinate with ADM to complete Service contract with new customer

Hỗ trợ nghiệp vụ kinh doanh

Sales administration

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: ưu tiên giới tính Nam

Giới tính:

Gender: priority is Male

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành kinh tế

Tốt nghiệp đại học trở lên

Graduated from University or above, majoring in economics

Sử dụng thành thạo 4 kỹ năng tiếng Anh:Nghe, Nói, Đọc, Viết

Sử dụng thành thạo 4 kỹ năng tiếng Anh:

Fluent in 4 English skills: Listening, Speaking, Reading, Writing

Sử dụng thành thạo kỹ năng máy tính văn phòng:Word, Excel, Power Point

Sử dụng thành thạo kỹ năng máy tính văn phòng:

Fluent in office computer skills: Word, Excel, Power Point

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, làm việc nhóm tốt

Good communication, negotiation and teamwork skills

Khả năng chịu áp lực công việc cao

Ability to work under high pressure

Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc ít nhất 2-3 năm trong lĩnh vực xuất nhập khẩu

Priority is candidates who has at least 2-3 years of experience in the import-export field

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY LIÊN DOANH TNHH NIPPON EXPRESS (VIỆT NAM) TẠI HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 12,000,000 VNĐ - 16,000,000 VNĐ gross/ month

Phục cấp cơm trưa: 800,000 VNĐ/ month

Phụ cấp điện thoại: 200,000 VNĐ/ month

Lương tháng 13 + Thưởng KPI

Các chế độ Bảo hiểm xã hội, Nghỉ phép, Lễ Tết theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY LIÊN DOANH TNHH NIPPON EXPRESS (VIỆT NAM) TẠI HÀ NỘI

