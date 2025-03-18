Tuyển Nhân viên kinh doanh CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN - XÍ NGHIỆP HƠI KỸ NGHỆ HẢI PHÒNG Pro Company làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Quán Toan, Hồng Bàng, Quận Hồng Bàng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Làm việc từ thứ 2 đến thứ 7 tại văn phòng ở Quán Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng

Tham gia xây dựng kế hoạch, chính sách bán hàng.

Duy trì mối quan hệ kinh doanh với khách hàng hiện có, tìm kiếm khách hàng mới, mở rộng phát triển thị trường.

Tính toán chi phí giá bán (với khách hàng mới).

Soạn thảo hợp đồng, báo giá và thanh lý hợp đồng với khách hàng.

Quản lý và thu hồi công nợ tại một số khách hàng được phân công.

Theo dõi và xác nhận công nợ vỏ chai theo quy định. Kiểm kê vỏ chai tại hoặc kiểm tra chất lượng sản phẩm tại khách hàng khi được yêu cầu.

Thực hiện dịch vụ hậu mãi tại một số khách hàng.

Theo dõi và quản lý việc điều động xe. Quản lý và kiểm soát định mức nhiên liệu của xe tải.

Làm thủ tục hồ sơ thanh toán đối với các khách hàng Bệnh viện.

Nhận và xử lý các khiếu lại của khách hàng về chất lượng sản phẩm, thời gian giao hàng.

Cung cấp các báo cáo liên quan phần việc phụ trách theo yêu cầu của cấp quản lý.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc chi nhánh.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành Kinh doanh, Tiếp thị, Thương mại hoặc các ngành liên quan

Có kinh nghiệm và am hiểu sản phẩm khí, hóa chất, công nghiệp là 1 lợi thế

Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

Thành thạo các kỹ năng tin học văn phòng

Tinh thần cầu tiến, đổi mới và chịu được áp lực công việc cao

Chủ động đặt mục tiêu, có tư duy chiến lược, có kỹ năng xây dựng kế hoạch kinh doanh.

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN - XÍ NGHIỆP HƠI KỸ NGHỆ HẢI PHÒNG Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thỏa thuận khi phỏng vấn

Hỗ trợ cơm trưa, cấp phát đồng phục theo quy chế chung của công ty

Tham gia BHXH đầy đủ và được đóng thêm BH sức khoẻ 24/24 của Bảo Việt

Hàng năm được khám sức khoẻ định kỳ, huấn luyện PCCC, ATVSLĐ, ATHC,...

Đi du lịch 1 lần/năm tuỳ thuộc vào tình hình sản xuất kinh doanh thực tế tại XN.

Thưởng lễ, Tết cùng các khoản thưởng khác theo thoả ước lao động tập thể...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN - XÍ NGHIỆP HƠI KỸ NGHỆ HẢI PHÒNG Pro Company

