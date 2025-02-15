Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ Phần Phượng Hoàng làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ Phần Phượng Hoàng
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Toàn khu vực,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Quản lý đội ngũ nhân viên kênh siêu thị
Xây dựng quan hệ khách hàng
Đưa ra các chính sách, chương trình bán hàng thúc đẩy tăng trưởng doanh số
Đề xuất và đưa ra mức khoán phù hợp cho đội bán hàng
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm làm ở vị trí quản lý hoặc tương tự từ 2-3 năm
- Có năng lực tổng hợp và báo cáo
- Có quan hệ rộng với các kênh siêu thị
- Khéo léo, tinh tế, thích ứng nhanh với yêu cầu công việc
- Có năng lực tổng hợp và báo cáo
- Có quan hệ rộng với các kênh siêu thị
- Khéo léo, tinh tế, thích ứng nhanh với yêu cầu công việc
Tại Công ty Cổ Phần Phượng Hoàng Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương thưởng, chính sách đi kèm
- Bảo hiểm và phúc lợi tốt
- Các chế độ du lịch, nghỉ mát hàng năm
- Chế độ cùng nhiều quyền lợi khi làm việc trong công ty
- Bảo hiểm và phúc lợi tốt
- Các chế độ du lịch, nghỉ mát hàng năm
- Chế độ cùng nhiều quyền lợi khi làm việc trong công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Phượng Hoàng
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI