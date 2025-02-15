Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ Phần Phượng Hoàng làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Toàn khu vực,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Quản lý đội ngũ nhân viên kênh siêu thị

Xây dựng quan hệ khách hàng

Đưa ra các chính sách, chương trình bán hàng thúc đẩy tăng trưởng doanh số

Đề xuất và đưa ra mức khoán phù hợp cho đội bán hàng

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm làm ở vị trí quản lý hoặc tương tự từ 2-3 năm

- Có năng lực tổng hợp và báo cáo

- Có quan hệ rộng với các kênh siêu thị

- Khéo léo, tinh tế, thích ứng nhanh với yêu cầu công việc

Tại Công ty Cổ Phần Phượng Hoàng Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thưởng, chính sách đi kèm

- Bảo hiểm và phúc lợi tốt

- Các chế độ du lịch, nghỉ mát hàng năm

- Chế độ cùng nhiều quyền lợi khi làm việc trong công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Phượng Hoàng

