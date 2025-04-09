Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bà Rịa Vũng Tàu: - Khu công nghiệp Phú Mỹ 2, Thị trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành, Bà Rịa, Vũng Tàu, Thành phố Vũng Tàu

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

- Nhập hợp đồng giao dịch, thông tin vận chuyển vào hệ thống S-ERP

- Giao tiếp với nhân viên bán hàng, nhà cung cấp, đơn vị giao nhận để xử lý lô hàng một cách suôn sẻ

- Nhận phiếu vận chuyển và làm chứng từ vận chuyển để thông quan xuất khẩu

- Theo dõi lô hàng và yêu cầu hóa đơn điện tử từ nhà cung cấp/ Vận đơn cuối cùng từ đơn vị giao nhận Sau đó, cập nhật từng bước vào hệ thống S-ERP

- Sắp xếp AP cho nhà cung cấp và quản lý AR từ khách hàng

- Hỗ trợ nhiệm vụ Admin, HR/GA

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ từ 22 đến 30 tuổi

- Cử nhân chuyên ngành tiếng Hàn, kế toán, kinh doanh, kinh tế, hậu cần hoặc liên quan (Có thể nộp đơn cho sinh viên mới ra trường)

- Tiếng Hàn tốt (Đọc viết lưu loát. Trình độ Topik 4~6 hoặc tương đương). Ưu tiên cho các ứng viên đã học tập hoặc sinh sống tại Hàn Quốc.

- Phải chú ý đến chi tiết và cẩn thận

- Chăm chỉ, trung thực và có trách nhiệm cao

- Có kỹ năng tổ chức cao và khả năng quản lý nhiều giao dịch cùng lúc

- Thành thạo các kỹ năng CNTT cơ bản (ví dụ: Microsoft Office)

- Sử dụng hệ thống S-ERP bằng tiếng Anh (Nhân viên mới sẽ được đào tạo)

Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre Thì Được Hưởng Những Gì

- SALARY: up to 30M gross

- Xe đưa đón: tuyến TP.HCM- Phú Mỹ BRVT.

- WORKING TIME: 8AM – 5PM, from Monday to Friday

- Thưởng/Khuyến khích: Thưởng 13 tháng, Thưởng KPI theo kết quả đánh giá (KPI thưởng theo tình hình kinh doanh từng năm của công ty)

- Bảo hiểm: Bảo hiểm xã hội và Bảo hiểm y tế cá nhân (Bảo hiểm PVI)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre

