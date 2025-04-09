Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 20 - 30 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 20 - 30 Triệu

Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre
Ngày đăng tuyển: 09/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/05/2025
Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bà Rịa Vũng Tàu:

- Khu công nghiệp Phú Mỹ 2, Thị trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành, Bà Rịa, Vũng Tàu, Thành phố Vũng Tàu

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

- Nhập hợp đồng giao dịch, thông tin vận chuyển vào hệ thống S-ERP
- Giao tiếp với nhân viên bán hàng, nhà cung cấp, đơn vị giao nhận để xử lý lô hàng một cách suôn sẻ
- Nhận phiếu vận chuyển và làm chứng từ vận chuyển để thông quan xuất khẩu
- Theo dõi lô hàng và yêu cầu hóa đơn điện tử từ nhà cung cấp/ Vận đơn cuối cùng từ đơn vị giao nhận Sau đó, cập nhật từng bước vào hệ thống S-ERP
- Sắp xếp AP cho nhà cung cấp và quản lý AR từ khách hàng
- Hỗ trợ nhiệm vụ Admin, HR/GA

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ từ 22 đến 30 tuổi
- Cử nhân chuyên ngành tiếng Hàn, kế toán, kinh doanh, kinh tế, hậu cần hoặc liên quan (Có thể nộp đơn cho sinh viên mới ra trường)
- Tiếng Hàn tốt (Đọc viết lưu loát. Trình độ Topik 4~6 hoặc tương đương). Ưu tiên cho các ứng viên đã học tập hoặc sinh sống tại Hàn Quốc.
- Phải chú ý đến chi tiết và cẩn thận
- Chăm chỉ, trung thực và có trách nhiệm cao
- Có kỹ năng tổ chức cao và khả năng quản lý nhiều giao dịch cùng lúc
- Thành thạo các kỹ năng CNTT cơ bản (ví dụ: Microsoft Office)
- Sử dụng hệ thống S-ERP bằng tiếng Anh (Nhân viên mới sẽ được đào tạo)

Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre Thì Được Hưởng Những Gì

- SALARY: up to 30M gross
SALARY:
3
- Xe đưa đón: tuyến TP.HCM- Phú Mỹ BRVT.
-
Xe đưa đón:
tuyến TP.HCM- Phú Mỹ BRVT.
- WORKING TIME: 8AM – 5PM, from Monday to Friday
WORKING TIME:
- Thưởng/Khuyến khích: Thưởng 13 tháng, Thưởng KPI theo kết quả đánh giá (KPI thưởng theo tình hình kinh doanh từng năm của công ty)
- Bảo hiểm: Bảo hiểm xã hội và Bảo hiểm y tế cá nhân (Bảo hiểm PVI)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre

Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 57 Nguyễn Văn Giai, Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

