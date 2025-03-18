Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Phân Phối Xuất Nhập Khẩu MVOT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu

Mức lương 25 - 35 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 163 – 165 Trần Trọng Cung, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp. HCM, Việt Nam, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

_ Quản lý và phát triển các kênh phân phối online và offline, đảm bảo sự gia tăng doanh số bán hàng.

_ Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với các đầu mối nhãn hàng, thúc đẩy các cơ hội hợp tác và kinh doanh.

_ Phát triển chiến lược kinh doanh và marketing nhằm mở rộng thị trường và tăng trưởng doanh số.

_ Giám sát hoạt động của đội ngũ bán hàng, đảm bảo họ đạt được các mục tiêu doanh số và KPI đề ra.

_ Đánh giá và phân tích hiệu quả của các chiến lược kinh doanh, điều chỉnh kế hoạch khi cần thiết để đạt được mục tiêu.

_ Đưa ra các đề xuất, giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ và sản phẩm, tăng cường sự hài lòng của khách hàng.

_ Thúc đẩy và phát triển kênh kinh doanh offline, đặc biệt là các đối tác phân phối.

Yêu Cầu Công Việc

_ Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Marketing, hoặc các ngành liên quan.

_ Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, ưu tiên có kinh nghiệm ở vị trí quản lý.

_ Hiểu biết sâu rộng về các kênh phân phối online và offline.

_ Kỹ năng lãnh đạo, quản lý đội nhóm và phát triển mối quan hệ khách hàng tốt.

_ Kỹ năng phân tích, đánh giá tình hình thị trường và lập kế hoạch chiến lược.

_ Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và đàm phán xuất sắc.

_ Có kinh nghiệm , khả năng thương lượng và network mua hàng là 1 lợi thế.

_ Tinh thần trách nhiệm, chịu áp lực công việc cao và khả năng làm việc độc lập.

Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Phân Phối Xuất Nhập Khẩu MVOT Thì Được Hưởng Những Gì

_ Lương: 25.000.000-35.000.000 + hoa hồng. trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

_ Được hưởng các chế độ về BHXH, BHYT, …theo quy định chung của Nhà nước sau thời gian thử thách.

_ Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và trẻ trung.

_ Chế độ phúc lợi và nhiều đãi ngộ đặc biệt của công ty.

_ Thời gian làm việc : Sáng từ 9h00 – 12h00; Chiều từ 13h30– 18h30 từ thứ 2 đến thứ 6, thứ 7 làm việc cách tuần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Phân Phối Xuất Nhập Khẩu MVOT

