Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DNP HOLDING Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DNP HOLDING Pro Company
- Hà Nội: Sinh nhật
- hội thao, hội diễn , tiệc tất niên, lễ vinh danh , du lịch và các sự kiện chào đón các ngày lễ lớn trong năm Được Thưởng tháng 13,14,...(Tùy theo doanh thu công ty). Thưởng các ngày lễ lớn trong năm, Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 5 - 10 Triệu
Giới thiệu và tư vấn bán các sản phẩm, dịch vụ liên quan đến gạch men/ống nhựa HDPE, uPVC và phụ kiện
Tiếp cận, chăm sóc KH theo tệp Khách hàng đã được phân công.
Tìm kiếm và phát triển Dự án mới/Khách hàng tiềm năng là các CĐT bất động sản dân dụng, khu công nghiệp và các TVTK MEP.
Chăm sóc, duy trì mối quan hệ chặt chẽ với khách hàng.
Đàm phán, tổ chức ký kết hợp đồng với khách hàng
Kiểm tra, đốc thúc thu hồi công nợ
Tổng hợp, phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh và các dòng sản phẩm mình quản lý
Thực hiện công tác báo cáo tuần, tháng cho cán bộ quản lý trực tiếp
Chi tiết sẽ trao đổi trong buổi phỏng vấn.
Với Mức Lương 5 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có hiểu biết, kinh nghiệm kinh doanh vật tư, thiết bị ngành nước khác hoặc vật liệu xây dựng là một lợi thế
Có khả năng marketing, trình bày rõ ràng, thuyết trình tốt
Khả năng Tiếng Anh: Biết tiếng Anh là một lợi thế
Tốt nghiệp bậc Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kiến trúc, Xây dựng, Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Cấp thoát nước, Thương mại, Bách khoa.
Chịu được áp lực cao trong công việc, có thể đi công tác tỉnh xa (không đi dài ngày)
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DNP HOLDING Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 12 - 15 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DNP HOLDING Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
