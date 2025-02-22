Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DNP HOLDING Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 10 Triệu

Mức lương 5 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Sinh nhật - hội thao, hội diễn , tiệc tất niên, lễ vinh danh , du lịch và các sự kiện chào đón các ngày lễ lớn trong năm Được Thưởng tháng 13,14,...(Tùy theo doanh thu công ty). Thưởng các ngày lễ lớn trong năm, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 5 - 10 Triệu

Giới thiệu và tư vấn bán các sản phẩm, dịch vụ liên quan đến gạch men/ống nhựa HDPE, uPVC và phụ kiện

Tiếp cận, chăm sóc KH theo tệp Khách hàng đã được phân công.

Tìm kiếm và phát triển Dự án mới/Khách hàng tiềm năng là các CĐT bất động sản dân dụng, khu công nghiệp và các TVTK MEP.

Chăm sóc, duy trì mối quan hệ chặt chẽ với khách hàng.

Đàm phán, tổ chức ký kết hợp đồng với khách hàng

Kiểm tra, đốc thúc thu hồi công nợ

Tổng hợp, phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh và các dòng sản phẩm mình quản lý

Thực hiện công tác báo cáo tuần, tháng cho cán bộ quản lý trực tiếp

Chi tiết sẽ trao đổi trong buổi phỏng vấn.

Với Mức Lương 5 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Am hiểu về vật tư ngành nước, kiến trúc, xây dựng: gạch men/Ống HDPE, uPVC và phụ kiện

Có hiểu biết, kinh nghiệm kinh doanh vật tư, thiết bị ngành nước khác hoặc vật liệu xây dựng là một lợi thế

Có khả năng marketing, trình bày rõ ràng, thuyết trình tốt

Khả năng Tiếng Anh: Biết tiếng Anh là một lợi thế

Tốt nghiệp bậc Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kiến trúc, Xây dựng, Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Cấp thoát nước, Thương mại, Bách khoa.

Chịu được áp lực cao trong công việc, có thể đi công tác tỉnh xa (không đi dài ngày)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DNP HOLDING Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 5 - 10 triệu VND

Lương cứng: 12 - 15 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DNP HOLDING Pro Company

