Tuyển Nhân viên kinh doanh Vietmap - Công ty TNHH Ứng Dụng Bản Đồ Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu

Mức lương 12 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 98 100 Khương Đình, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội - 98 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Hòa Cường, phường Hòa Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 25 Triệu

Chúng tôi cần tìm CHUYÊN VIÊN KINH DOANH để đem tới cho khách hàng giải pháp quản lý (đội xe, quản lý nhiên liệu, vận tải....) dựa trên nền tảng GIS (vị trí, bản đồ số, tối ưu lộ trình, dẫn đường...) và thiết bị hộp đen, thiết bị giám sát hành trình - định vị GPS, Camera theo nghị định và tiêu chuẩn của nhànước.

Công việc của bạn là:

Xây dựng và phát triển mạng lưới khách hàng B2B: Các doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực (logistics, vận tải hành khách, hàng hóa...) hoặc các cá nhân có nhu cầu quản lý (đội xe, nhiên liệu, định vị...)

Duy trì phát triển mối quan hệ với khách hàng có sẵn để thực hiện nâng cấp gói dịch vụ hoặc mở rộng các dịch vụ khác.

Tư vấn và hỗ trợ khách hàng trước - trong và sau khi bán hàng.

Xây dựng báo giá, đàm phán, thương thảo hợp đồng, theo dõi việc thực hiện hợp đồng, thu hồi công nợ.

Với Mức Lương 12 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành quản trị kinh doanh, kinh tế, hoặc các chuyên ngành liên quan

Có từ 2-3 năm kinh nghiệm ở vị trí sales:Kinh nghiệm làm việc với khách hàng B2B, mảng dự án, lĩnh vực giải pháp, công nghệ

Có khả năng giao tiếp, đàm phàn và thuyết phục khách hàng

Có khả năng lập kế hoạch, quản lý thời gian, công việc

Chăm chỉ, trung thực và chịu được áp lực cao

Có bằng lái xe ô tô là một lợi thế

Tại Vietmap - Công ty TNHH Ứng Dụng Bản Đồ Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập năm: 200.000.000 VNĐ +++

Được hưởng đầy đủ các quyền lợi cơ bản theo quy định của nhà nước: Đóng BHXH, BHYT, BHTN

Được đào tạo nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, kỹ năng giải quyết công việc

Được tham gia các chuyến du lịch chung kết hợp với teambuilding tổ chức hàng năm

Nhân viên viên xuất sắc sẽ được hưởng chế độ đãi ngộ như: Ký hợp đồng chính thức trước thời hạn, thưởng nóng, cân nhắc bổ nhiệm vị trí cao hơn, nâng lương trước hạn...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Vietmap - Công ty TNHH Ứng Dụng Bản Đồ Việt

