Tuyển Nhân viên kinh doanh Vietmap - Công ty TNHH Ứng Dụng Bản Đồ Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Vietmap - Công ty TNHH Ứng Dụng Bản Đồ Việt
- Hà Nội:
- 98 100 Khương Đình, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội
- 98 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Hòa Cường, phường Hòa Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 25 Triệu
Chúng tôi cần tìm CHUYÊN VIÊN KINH DOANH để đem tới cho khách hàng giải pháp quản lý (đội xe, quản lý nhiên liệu, vận tải....) dựa trên nền tảng GIS (vị trí, bản đồ số, tối ưu lộ trình, dẫn đường...) và thiết bị hộp đen, thiết bị giám sát hành trình - định vị GPS, Camera theo nghị định và tiêu chuẩn của nhànước.
CHUYÊN
VIÊN KINH DOANH
Công việc của bạn là:
Xây dựng và phát triển mạng lưới khách hàng B2B: Các doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực (logistics, vận tải hành khách, hàng hóa...) hoặc các cá nhân có nhu cầu quản lý (đội xe, nhiên liệu, định vị...)
Duy trì phát triển mối quan hệ với khách hàng có sẵn để thực hiện nâng cấp gói dịch vụ hoặc mở rộng các dịch vụ khác.
Tư vấn và hỗ trợ khách hàng trước - trong và sau khi bán hàng.
Xây dựng báo giá, đàm phán, thương thảo hợp đồng, theo dõi việc thực hiện hợp đồng, thu hồi công nợ.
Với Mức Lương 12 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có từ 2-3 năm kinh nghiệm ở vị trí sales:Kinh nghiệm làm việc với khách hàng B2B, mảng dự án, lĩnh vực giải pháp, công nghệ
Có khả năng giao tiếp, đàm phàn và thuyết phục khách hàng
Có khả năng lập kế hoạch, quản lý thời gian, công việc
Chăm chỉ, trung thực và chịu được áp lực cao
Có bằng lái xe ô tô là một lợi thế
Tại Vietmap - Công ty TNHH Ứng Dụng Bản Đồ Việt Thì Được Hưởng Những Gì
200.000.000 VNĐ +++
Được hưởng đầy đủ các quyền lợi cơ bản theo quy định của nhà nước: Đóng BHXH, BHYT, BHTN
Được đào tạo nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, kỹ năng giải quyết công việc
Được tham gia các chuyến du lịch chung kết hợp với teambuilding tổ chức hàng năm
Nhân viên viên xuất sắc sẽ được hưởng chế độ đãi ngộ như: Ký hợp đồng chính thức trước thời hạn, thưởng nóng, cân nhắc bổ nhiệm vị trí cao hơn, nâng lương trước hạn...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Vietmap - Công ty TNHH Ứng Dụng Bản Đồ Việt
