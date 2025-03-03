Tuyển Nhân viên kinh doanh Chi Nhánh Hà Nội - Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Dai-ichi Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 12 Triệu

Mức lương 6 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 108 Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 12 Triệu

+ Liên hệ tìm hiểu nhu cầu của khách hàng theo data có sẵn

+ Thiết lập các buổi hẹn với khách hàng.

+ Giải đáp các thắc mắc của khách hàng.

+ Được đào tạo và thực thi công việc

Yêu Cầu Công Việc

- Chăm chỉ, có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi

- Giọng nói rõ ràng, dễ nghe

- Không yêu cầu bằng cấp

- Không yêu cầu kinh nghiệm

- Không yêu cầu laptop

Tại Chi Nhánh Hà Nội - Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Dai-ichi Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

+ Lương cứng 6TR + %hoa hồng + thưởng

+ Công ty không chấm công

+ Không ép doanh số, KPI

+ Đào tạo bài bàn từ đầu theo quy trình của doanh nghiệp

+ Môi trường trẻ, năng động, Anh quản lý thoải mái không cau có hay khó chịu khi chưa làm tốt nhiệm vụ nhaaa

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi Nhánh Hà Nội - Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Dai-ichi Việt Nam

