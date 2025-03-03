Tuyển Nhân viên kinh doanh Chi Nhánh Hà Nội - Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Dai-ichi Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Chi Nhánh Hà Nội - Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Dai-ichi Việt Nam
Mức lương
6 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Số 108 Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 12 Triệu
+ Liên hệ tìm hiểu nhu cầu của khách hàng theo data có sẵn
+ Thiết lập các buổi hẹn với khách hàng.
+ Giải đáp các thắc mắc của khách hàng.
+ Được đào tạo và thực thi công việc
+
Với Mức Lương 6 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Chăm chỉ, có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi
- Giọng nói rõ ràng, dễ nghe
- Không yêu cầu bằng cấp
- Không yêu cầu kinh nghiệm
- Không yêu cầu laptop
Tại Chi Nhánh Hà Nội - Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Dai-ichi Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
+ Lương cứng 6TR + %hoa hồng + thưởng
+ Công ty không chấm công
+ Không ép doanh số, KPI
+ Đào tạo bài bàn từ đầu theo quy trình của doanh nghiệp
+ Môi trường trẻ, năng động, Anh quản lý thoải mái không cau có hay khó chịu khi chưa làm tốt nhiệm vụ nhaaa
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi Nhánh Hà Nội - Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Dai-ichi Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
