Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Gc Wellness Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu

Công Ty TNHH Gc Wellness Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 23/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/01/2025
Công Ty TNHH Gc Wellness Việt Nam

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Gc Wellness Việt Nam

Mức lương
6 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 31/1 Lô M7, Midtown, Phú Mỹ Hưng, đường 15, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 20 Triệu

Chúng tôi đang tìm kiếm những bạn trẻ năng động, làm Đại sứ thương hiệu (Brand Ambassador) Anytime Fitness.
Công việc:
- Đại diện tư vấn về thương hiệu Anytime Fitness tại Viêt Nam
- Chăm sóc hội viên hiện hữu
- Phát triển nguồn khách hàng trong và ngoài CLB
- Tham gia tổ chức các sự kiện, hoạt động của Anytime Fitness

Với Mức Lương 6 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Không cần kinh nghiệm sẽ được đào tạo
Không cần
-Không cần có chuyên môn về lĩnh vực Gym
- Chỉ cần:
Đam mê thể thao, vui vẻ hòa đồng, không ngại giao tiếp
Đam mê sales, có kinh nghiệm về bán hàng, tiếp thị
Kỹ năng giao tiếp tốt
Trung thực, có trách nhiệm
Siêng năng, ham học hỏi, biết lắng nghe và tiếp thu

Tại Công Ty TNHH Gc Wellness Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

QUYỀN LỢI: LƯƠNG CỨNG CẠNH TRANH + HOA HỒNG + BONUS + BHXH, BHYT + NGHỈ LỄ , PHÉP NĂM + LƯƠNG T13
Lương cứng + % hoa hồng hấp dẫn (6.000.000 VND - 20.000.000 VND)
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động
Chế độ lương thưởng hấp dẫn, cơ hội phát triển nghề nghiệp rõ ràng
Được đào tạo về chuyên môn và các kỹ năng cần thiết
Được hưởng các chế độ BHXH, BHTN, BHYT đầy đủ
Được tập luyện hoàn toàn miễn phí tại CLB Anytime Fitness tại Việt Nam và hơn 50 nước với 5000 câu lạc bộ, 24/7
Môi trường hội viên tiêu chuẩn, cao cấp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Gc Wellness Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Gc Wellness Việt Nam

Công Ty TNHH Gc Wellness Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 31/1 Lô M7, Midtown, Phú Mỹ Hưng, đường 15, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

