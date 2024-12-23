Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Gc Wellness Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu

Mức lương 6 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 31/1 Lô M7, Midtown, Phú Mỹ Hưng, đường 15, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 20 Triệu

Chúng tôi đang tìm kiếm những bạn trẻ năng động, làm Đại sứ thương hiệu (Brand Ambassador) Anytime Fitness.

Công việc:

- Đại diện tư vấn về thương hiệu Anytime Fitness tại Viêt Nam

- Chăm sóc hội viên hiện hữu

- Phát triển nguồn khách hàng trong và ngoài CLB

- Tham gia tổ chức các sự kiện, hoạt động của Anytime Fitness

Với Mức Lương 6 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Không cần kinh nghiệm sẽ được đào tạo

Không cần

-Không cần có chuyên môn về lĩnh vực Gym

- Chỉ cần:

Đam mê thể thao, vui vẻ hòa đồng, không ngại giao tiếp

Đam mê sales, có kinh nghiệm về bán hàng, tiếp thị

Kỹ năng giao tiếp tốt

Trung thực, có trách nhiệm

Siêng năng, ham học hỏi, biết lắng nghe và tiếp thu

Tại Công Ty TNHH Gc Wellness Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

QUYỀN LỢI: LƯƠNG CỨNG CẠNH TRANH + HOA HỒNG + BONUS + BHXH, BHYT + NGHỈ LỄ , PHÉP NĂM + LƯƠNG T13

Lương cứng + % hoa hồng hấp dẫn (6.000.000 VND - 20.000.000 VND)

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động

Chế độ lương thưởng hấp dẫn, cơ hội phát triển nghề nghiệp rõ ràng

Được đào tạo về chuyên môn và các kỹ năng cần thiết

Được hưởng các chế độ BHXH, BHTN, BHYT đầy đủ

Được tập luyện hoàn toàn miễn phí tại CLB Anytime Fitness tại Việt Nam và hơn 50 nước với 5000 câu lạc bộ, 24/7

Môi trường hội viên tiêu chuẩn, cao cấp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Gc Wellness Việt Nam

