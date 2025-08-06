Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 25 Triệu

Mức lương 7 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lầu 3, Tòa nhà SaigonTel, Lô 46, CVPM Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp 2, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 25 Triệu

Tiếp xúc và lắng nghe nhu cầu của khách hàng về thiết kế website, marketing online và phát triển ứng dụng di động.

Tư vấn và giới thiệu các giải pháp phù hợp với yêu cầu của khách hàng.

Xây dựng báo giá và đề xuất dịch vụ.

Theo dõi và chăm sóc khách hàng trong quá trình triển khai dự án.

Đảm bảo sự hài lòng của khách hàng về sản phẩm và dịch vụ của công ty.

Với Mức Lương 7 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm (sẽ được đào tạo bài bản).

Kỹ năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, hoạt bát.

Có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi và trách nhiệm cao trong công việc.

Có khả năng làm việc nhóm và độc lập.

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, hấp dẫn và được xét tăng lương định kỳ.

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch, nghỉ mát hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin