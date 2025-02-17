Tuyển Nhân viên kinh doanh Văn Phòng Công Ty TNHH Kiến Vương Tại Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Văn Phòng Công Ty TNHH Kiến Vương Tại Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 17/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/03/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Văn Phòng Công Ty TNHH Kiến Vương Tại Hà Nội

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- E15 Khu đô thị Pandora, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội

- Số 10 Nguyễn Phục, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, Đà Nẵng, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

- Quản lý, chăm sóc nhóm khách hàng được giao tại thị trường được giao.
- Phát triển thị trường mới, tìm kiếm các khách hàng sản xuất mới mà công ty chưa bán theo các mặt hàng chiến lược của công ty.
- Phối hợp với TP KD để triển khai các dự án mới và mặt hàng mới của NCC.
- Lập kế hoạch kinh doanh tháng, quý, năm và đánh giá cụ thể nhằm hoàn thành kế hoạch, mục tiêu của mình.
- Thu thập thông tin và đánh giá các đối thủ cạnh tranh.
- Phối hợp với đồng nghiệp KD khác trong công ty và cấp quản lý để hoàn thành kế hoạch KD của Chi nhánh.
- Theo dõi đơn hàng và chịu trách nhiệm thu hồi công nợ.
- Thực hiện công việc khác của cấp quản lý giao.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam giới, tốt nghiệp Đại học, cao đẳng chuyên ngành Hóa, Dược hoặc các ngành nghề phù hợp với lĩnh vực Kiến Vương hoạt động ….
Tốt nghiệp Đại học
Hóa, Dược
- Chủ động quản lý và hoạch định công việc để hoàn thành mục tiêu của mình
-
Chủ động quản lý và hoạch định công việc để hoàn thành mục tiêu của mình
- Đam mê và yêu thích công việc Kinh doanh, Có ý thức phát triển, mở rộng lĩnh vực và ngành hàng
Đam mê và yêu thích công việc Kinh doanh, Có ý thức phát triển, mở rộng lĩnh vực và ngành hàng
- Có tư duy kinh doanh và quản lý, Trung thực, nhạy bén, năng động, quyết đóan,
Có tư duy kinh doanh và quản lý, Trung thực, nhạy bén, năng động, quyết đóan,
- Trung thực, cẩn thận, tinh thần kỷ luật tốt.
Trung thực, cẩn thận, tinh thần kỷ luật tốt.
- Ưu tiên: Người có kinh nghiệm bán hàng B2B trong lĩnh vực Dược phẩm, TACN, TBYT, Thuốc Thú y hoặc ngành hóa chất khác, …
Ưu tiên:
Người có kinh nghiệm bán hàng B2B trong lĩnh vực Dược phẩm, TACN, TBYT, Thuốc Thú y hoặc ngành hóa chất khác, …

Tại Văn Phòng Công Ty TNHH Kiến Vương Tại Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập theo năng lực: Lương cứng, thưởng tháng 13 và các thưởng khác theo quy định của công ty.
- Phụ cấp: Cơm trưa (có đầu bếp và nhà ăn riêng tại Công ty), Điện thoại, công tác phí,
- Thời gian làm việc: 5.5 ngày/tuần, phép năm: 12 ngày/năm.
- BHXH sau thử việc và BH 24/24; chế độ phúc lời khác đầy đủ: quà sinh nhật, ốm đau, hiếu – hỷ, phép năm, Du lịch, team building định kỳ hàng năm.
- Được hướng dẫn và đào tạo về công việc trong quá trình thử việc tại Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Văn Phòng Công Ty TNHH Kiến Vương Tại Hà Nội

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Văn Phòng Công Ty TNHH Kiến Vương Tại Hà Nội

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: E15 - Khu nhà ở thấp tầng - Dự án Tổ hợp công trình hỗn hợp PANNORA, Số 53 phố Triều Khúc, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

