Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC 68 LAND làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 20 - 50 Triệu

Mức lương 20 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: - Tầng 5, 363 Nguyễn Hữu Thọ, Đà Nẵng

- Quản lý, đào tạo nhân viên, phát triển đội nhóm, hỗ trợ tuyển dụng.

- Chịu trách nhiệm trước Giám đốc kinh doanh về hoạt động và hiệu quả của Phòng kinh doanh.

- Chịu trách nhiệm lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện các kế hoạch Nhóm kinh doanh.

- Tham vấn chính sách bán hàng và phối hợp với các trưởng Nhóm Kinh doanh đề ra.

- Hỗ trợ Nhân viên Kinh Doanh chốt khách.

- Trao đổi chi tiết khi phỏng vấn.

- Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học trở lên, nam/nữ từ 24 – 38 tuổi.

- Có kinh nghiệm tối thiểu 1 – 2 năm tại vị trí tương dương.

- Ngoại giao tốt, đàm phán tốt, kiên nhẫn, tác phong chuyên nghiệp.

- Có tố chất lãnh đạo, dẫn dắt đội nhóm.

- Có khả năng phân tích và nhạy bén với nhữngcơ hội thị trường.

- Am hiểu về kinh doanh và marketing

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC 68 LAND Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng, thưởng, hoa hồng đảm bảo mức lương tối thiểu 15 triệu thu nhập trung bình 20-50 triệu/ tháng.

-Được đảm bảo nguồn hàng xuyên suốt, đa dạng, độc quyền.

- Chế độ đào tạo nâng cao nghiệp vụ, lộ trình phát triển và thăng tiến rõ ràng.

- Chế độ BHXN, BHYT, BHTN, phép năm, thưởng lễ, tết và lương tháng 13, teambuiding, du lịch 2 lần/ năm ...

- Môi trường làm việc gen Z năng động, trẻ trung, chuyên nghiệp.

- Thưởng nóng trên giao dịch, thưởng theo chương trình thi đua tháng, quý, năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC 68 LAND

