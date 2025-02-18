Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC 68 LAND làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 20 - 50 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC 68 LAND
Ngày đăng tuyển: 18/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC 68 LAND

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC 68 LAND

Mức lương
20 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng:

- Tầng 5, 363 Nguyễn Hữu Thọ, Đà Nẵng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 50 Triệu

- Quản lý, đào tạo nhân viên, phát triển đội nhóm, hỗ trợ tuyển dụng.
- Chịu trách nhiệm trước Giám đốc kinh doanh về hoạt động và hiệu quả của Phòng kinh doanh.
- Chịu trách nhiệm lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện các kế hoạch Nhóm kinh doanh.
- Tham vấn chính sách bán hàng và phối hợp với các trưởng Nhóm Kinh doanh đề ra.
- Hỗ trợ Nhân viên Kinh Doanh chốt khách.
- Trao đổi chi tiết khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 20 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học trở lên, nam/nữ từ 24 – 38 tuổi.
- Có kinh nghiệm tối thiểu 1 – 2 năm tại vị trí tương dương.
- Ngoại giao tốt, đàm phán tốt, kiên nhẫn, tác phong chuyên nghiệp.
- Có tố chất lãnh đạo, dẫn dắt đội nhóm.
- Có khả năng phân tích và nhạy bén với nhữngcơ hội thị trường.
- Am hiểu về kinh doanh và marketing

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC 68 LAND Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng, thưởng, hoa hồng đảm bảo mức lương tối thiểu 15 triệu thu nhập trung bình 20-50 triệu/ tháng.
-Được đảm bảo nguồn hàng xuyên suốt, đa dạng, độc quyền.
- Chế độ đào tạo nâng cao nghiệp vụ, lộ trình phát triển và thăng tiến rõ ràng.
- Chế độ BHXN, BHYT, BHTN, phép năm, thưởng lễ, tết và lương tháng 13, teambuiding, du lịch 2 lần/ năm ...
- Môi trường làm việc gen Z năng động, trẻ trung, chuyên nghiệp.
- Thưởng nóng trên giao dịch, thưởng theo chương trình thi đua tháng, quý, năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC 68 LAND

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC 68 LAND

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC 68 LAND

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

