Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ANH NGUYÊN ĐỨC làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: - Lương từ 15 - 30 triệu/tháng - Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT theo quy định của nhà nước sau thời gian thử việc. - Được hưởng các chế độ ưu đãi của Công ty - Được thưởng doanh số bán hàng, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

- Xây dựng và thúc đẩy hàng hóa kinh doanh, giám sát đội thị trường các khu vực.

- Hỗ trợ phát triển kinh doanh các khu vực

- Các công việc khác theo yêu cầu của ban Giám đốc

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ : Tốt nghiệp cao đẳng trở lên (Marketing, Dược), ưu tiên có kinh nghiệm

- Trung thực, nhiệt tình, cẩn thận, chủ động và có trách nhiệm trong công việc.

- Gắn bó lâu dài với công ty.

Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ANH NGUYÊN ĐỨC Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 - 30 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ANH NGUYÊN ĐỨC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin