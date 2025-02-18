Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ANH NGUYÊN ĐỨC làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 15 - 30 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ANH NGUYÊN ĐỨC làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 15 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ANH NGUYÊN ĐỨC
Ngày đăng tuyển: 18/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/03/2025
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ANH NGUYÊN ĐỨC

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ANH NGUYÊN ĐỨC

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng:

- Lương từ 15

- 30 triệu/tháng

- Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT theo quy định của nhà nước sau thời gian thử việc.

- Được hưởng các chế độ ưu đãi của Công ty

- Được thưởng doanh số bán hàng, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

- Xây dựng và thúc đẩy hàng hóa kinh doanh, giám sát đội thị trường các khu vực.
- Hỗ trợ phát triển kinh doanh các khu vực
- Các công việc khác theo yêu cầu của ban Giám đốc

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ : Tốt nghiệp cao đẳng trở lên (Marketing, Dược), ưu tiên có kinh nghiệm
- Trung thực, nhiệt tình, cẩn thận, chủ động và có trách nhiệm trong công việc.
- Gắn bó lâu dài với công ty.

Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ANH NGUYÊN ĐỨC Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 - 30 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ANH NGUYÊN ĐỨC

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ANH NGUYÊN ĐỨC

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ANH NGUYÊN ĐỨC

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 08 Man Thiện, Phường Hòa Thuận Tây, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

