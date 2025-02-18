Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN MODERN LIGHT VIỆT NAM làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN MODERN LIGHT VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 18/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN MODERN LIGHT VIỆT NAM

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MODERN LIGHT VIỆT NAM

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng:

- LED Xanh, 394A Điện Biên Phủ, Hoà Khê, Thanh Khê, Đà Nẵng, Quận Thanh Khê

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Tư vấn, bán hàng tại cửa hàng, qua điện thoại, website (Data marketing)
- Chủ động tìm kiếm thêm khách hàng qua các kênh online.
- Quản lý, chăm sóc khách hàng do mình phụ trách.
- Quản lý, sắp xếp, vệ sinh hàng mẫu, hàng tồn kho tại cửa hàng.
- Vệ sinh cửa hàng,
- Các công việc khác cấp trên giao.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ, dưới 30 tuổi.
- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học.
- Thành thạo tin học văn phòng.
- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt.
- Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm.
- Nhiệt tình, chăm chỉ, hoà đồng, sẵn sàng, chủ động và chịu được áp lực trong công việc.
- Luôn vui vẻ, cởi mở, tự tin, linh hoạt, cẩn thận và nghiêm túc trong quá trình làm việc.
- Ưu tiên có kinh nghiệm bán hàng, đặc biệt là các mặt hàng kỹ thuật, nội thất, xây dựng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MODERN LIGHT VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập khởi điểm 8 – 12 triệu (thoả thuận theo năng lực) + thưởng doanh thu.
- Thưởng lương tháng 13, vượt mục tiêu, lễ, tết, sinh nhật
- Nghỉ phép, lễ, tết hưởng nguyên lương
- Tham gia bảo hiểm theo quy định của pháp luật
- Du lịch hàng năm.
- Hỗ trợ kinh phí học tập, đào tạo, nâng cao năng lực chuyên môn
- Môi trường làm việc trẻ trung, sáng tạo, có nhiều cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MODERN LIGHT VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN MODERN LIGHT VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN MODERN LIGHT VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 45.LouisIII - LK13, Khu đô thị mới Hoàng Văn Thụ, P. Hoàng Văn Thụ, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

