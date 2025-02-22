Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Digi Fnb làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 6 - 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Digi Fnb
Mức lương
6 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng:
- Tầng 5, 669 Ngô Quyền, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng, Quận Sơn Trà
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 8 Triệu
- Thời gian: 08:00 - 17:30 từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (nghỉ trưa 12h - 13h30).
Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm Sale (ưu tiên ngành FnB, Digital Marketing, SaaS).
- Biết giao tiếp tiếng Anh, tự tin thuyết trình với khách hàng nước ngoài.
- Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt.
- Chủ động, nhiệt tình, kiên nhẫn và không ngại thử thách.
- Có khả năng học hỏi nhanh và khả năng tổng hợp thông tin tốt, thường xuyên cập nhật các kiến thức mới đáp ứng công việc.
Tại Công Ty TNHH Digi Fnb Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương: 6-8tr/tháng( thoả thuận theo năng lực và kinh nghiệm)
- Lộ trình thăng tiến rõ ràng, cơ hội phát triển bản thân.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Digi Fnb
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
