Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Digi Fnb làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: - Tầng 5, 669 Ngô Quyền, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng, Quận Sơn Trà

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

- Thời gian: 08:00 - 17:30 từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (nghỉ trưa 12h - 13h30).

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm Sale (ưu tiên ngành FnB, Digital Marketing, SaaS).

- Biết giao tiếp tiếng Anh, tự tin thuyết trình với khách hàng nước ngoài.

- Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt.

- Chủ động, nhiệt tình, kiên nhẫn và không ngại thử thách.

- Có khả năng học hỏi nhanh và khả năng tổng hợp thông tin tốt, thường xuyên cập nhật các kiến thức mới đáp ứng công việc.

Tại Công Ty TNHH Digi Fnb Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 6-8tr/tháng( thoả thuận theo năng lực và kinh nghiệm)

- Lộ trình thăng tiến rõ ràng, cơ hội phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Digi Fnb

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin