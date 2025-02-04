Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Ribeto Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ phần Ribeto Group
- Hồ Chí Minh: thưởng theo doanh thu, thưởng hiệu quả công việc Có cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân, Huyện Tân Phú
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 15 Triệu
Chủ động tổ chức và quản trị công việc đảm bảo hoàn thành mục tiêu công việc về doanh số cá nhân;
Theo dõi, lập kế hoạch ngày/tuần/tháng/năm gửi quản lý trực tiếp duyệt nhằm gia tăng doanh số cá nhân;
Chăm sóc, tư vấn sản phẩm cho khách hàng phụ trách;
Tìm kiếm khách hàng mới qua các kênh online;
Thực hiện bán hàng, theo dõi thanh toán đơn hàng và chăm sóc khách hàng trước và sau bán hàng. Được đại diện cho Công ty tham gia xử lý các khiếu nại, phàn nàn của khách hàng về sản phẩm, dịch vụ;
Phối hợp cung cấp thông tin, tham gia xây dựng các chương trình marketing và truyền thông thương hiệu của Công ty. Xây dựng thương hiệu của Công ty thông qua hình ảnh/tác phong làm việc của bản thân, tạo ấn tượng tốt với khách hàng/ đối tác;
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp.
Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên
Biết sử dụng vi tính văn phòng, các nền tảng mạng xã hội như zalo/facebook
Có laptop cá nhân để làm việc
Tại Công ty Cổ phần Ribeto Group Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Ribeto Group
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
