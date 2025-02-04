Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Ribeto Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: thưởng theo doanh thu, thưởng hiệu quả công việc Có cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân, Huyện Tân Phú

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Chủ động tổ chức và quản trị công việc đảm bảo hoàn thành mục tiêu công việc về doanh số cá nhân;

Theo dõi, lập kế hoạch ngày/tuần/tháng/năm gửi quản lý trực tiếp duyệt nhằm gia tăng doanh số cá nhân;

Chăm sóc, tư vấn sản phẩm cho khách hàng phụ trách;

Tìm kiếm khách hàng mới qua các kênh online;

Thực hiện bán hàng, theo dõi thanh toán đơn hàng và chăm sóc khách hàng trước và sau bán hàng. Được đại diện cho Công ty tham gia xử lý các khiếu nại, phàn nàn của khách hàng về sản phẩm, dịch vụ;

Phối hợp cung cấp thông tin, tham gia xây dựng các chương trình marketing và truyền thông thương hiệu của Công ty. Xây dựng thương hiệu của Công ty thông qua hình ảnh/tác phong làm việc của bản thân, tạo ấn tượng tốt với khách hàng/ đối tác;

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo về sản phẩm và công việc

Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên

Biết sử dụng vi tính văn phòng, các nền tảng mạng xã hội như zalo/facebook

Có laptop cá nhân để làm việc

Tại Công ty Cổ phần Ribeto Group Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 7 triệu VND - 15 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Ribeto Group

