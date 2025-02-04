Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TOÀN PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 1. Ký hợp đồng lao động lâu dài với công ty 2. Làm việc trong môi trường thân thiện, năng động 3. Đào tạo chuyên sâu kỹ năng bán hàng 4. Hưởng lương cơ bản, thưởng hoa hồng theo doanh số bán hàng/công trình, lễ, tết. 5. Phụ cấp, trợ cấp cơm, xăng, công tác 6. Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo luật Lao Động, Huyện Tân Phú

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Chăm sóc khách hàng cũ và mới

2. Tìm kiếm khách hàng mới

3. Gặp gỡ, tư vấn, tiếp thị sản phẩm

4. Đưa ra các kế hoạch kinh doanh nhằm tăng doanh thu, thực hiện các công việc liên quan khác theo sự điều động của công ty.

Yêu Cầu Công Việc

1. Có khả năng giao tiếp tốt, xử lý công việc nhanh, thích nghi với môi trường làm việc, kỹ năng đàm phán và thuyết phục khách hàng tốt.

2. Tốt nghiệp chuyên ngành môi trường/quản trị kinh doanh từ cao đẳng trở lên.

3. Có kinh nghiệm làm việc trong ngành xử lý nước, môi trường sẽ được ưu tiên.

4. Kinh nghiệm: Từ 01 năm trở lên.

5. Kỹ năng tiếng Anh kỹ thuật và vi tính văn phòng là lợi thế.

6. Thật thà, siêng năng, hoà đồng, đam mê công việc.

7. Có khả năng đi công tác tỉnh

8. Cam kết làm việc lâu dài

Tại CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TOÀN PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TOÀN PHÁT

