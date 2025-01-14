Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Két Tốt làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Két Tốt
- Hà Nội:
- số 54A Yên Vĩnh, Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội, Huyện Hoài Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
Hỗ trợ đội ngũ bán hàng
Đảm bảo quy trình bán hàng
Kiểm tra và đảm bảo tính chính xác của thông tin trong đơn hàng, hợp đồng.
Theo dõi tiến trình giao hàng, thanh toán và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình bán hàng.
Quản lý tồn kho liên quan đến sản phẩm.
Tương tác nội bộ
Là cầu nối giữa đội ngũ bán hàng và các phòng ban khác như kế toán, kho vận, sản xuất.
Chăm sóc khách hàng
Đảm bảo khách hàng nhận được hỗ trợ cần thiết sau khi mua hàng.
Xử lý các khiếu nại hoặc yêu cầu từ khách hàng liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ.
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn.
Trung thực, tích cực, chủ động trong công việc.
Có laptop cá nhân.
Tại Công Ty TNHH Két Tốt Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo thêm các kiến thức quanh môi trường kinh doanh
Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động
Liên hoan, vui chơi định kì
Được mua sắm các sản phẩm của công ty với giá gốc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Két Tốt
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI