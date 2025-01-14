Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Két Tốt làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - số 54A Yên Vĩnh, Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội, Huyện Hoài Đức

Nhân viên kinh doanh

Hỗ trợ đội ngũ bán hàng

Đảm bảo quy trình bán hàng

Kiểm tra và đảm bảo tính chính xác của thông tin trong đơn hàng, hợp đồng.

Theo dõi tiến trình giao hàng, thanh toán và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình bán hàng.

Quản lý tồn kho liên quan đến sản phẩm.

Tương tác nội bộ

Là cầu nối giữa đội ngũ bán hàng và các phòng ban khác như kế toán, kho vận, sản xuất.

Chăm sóc khách hàng

Đảm bảo khách hàng nhận được hỗ trợ cần thiết sau khi mua hàng.

Xử lý các khiếu nại hoặc yêu cầu từ khách hàng liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ.

Yêu Cầu Công Việc

Nữ 22 tuổi trở lên, không yêu cầu kinh nghiệm.

Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn.

Trung thực, tích cực, chủ động trong công việc.

Có laptop cá nhân.

Quyền Lợi

Tổng thu nhập từ 7 - 10 triệu/tháng (Bao gồm LC + thưởng)

Được đào tạo thêm các kiến thức quanh môi trường kinh doanh

Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động

Liên hoan, vui chơi định kì

Được mua sắm các sản phẩm của công ty với giá gốc

Cách Thức Ứng Tuyển

