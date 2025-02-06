Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Anh Lê TOEIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 277a Nguyễn Văn Đậu , Phường 11 , Quận Bình Thạnh,Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

- Tư vấn trực tiếp về chương trình và thuyết phục khách hàng đăng ký tham gia các khóa học tiếng Anh thông qua nguồn data thông qua các kênh Fanpage , Nhóm Riêng Facebook, Website , YouTube ,....

- Lập kế hoạch làm việc hàng ngày/ tuần/ tháng để đạt chỉ tiêu doanh số tuyển sinh theo yêu cầu.

- Mở rộng nguồn khách thông qua kênh giới thiệu từ khách hàng tiềm năng.

- Chăm sóc và tạo động lực cho học viên được giao để học viên đạt được các mục tiêu học tập và cảm thấy hài lòng.

- Thiết lập các mối quan hệ lâu dài và tạo dựng niềm tin với khách hàng để tối đa hóa các lượt giới thiệu và tái đăng kí

- Hoàn thành chỉ tiêu doanh thu được giao.

- Hỗ trợ các thành viên trong nhóm đạt doanh số chung.

- Các công việc khác theo sự phân công và hướng dẫn của Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ngoại hình ưa nhìn, tác phong gọn gàng, giao tiếp tốt

Có tinh thần trách nhiệm cao

Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học ngành kinh doanh, có kinh nghiệm tư vấn sản phẩm ngành giáo dục .

Có laptop cá nhân .

Tại Công Ty TNHH Anh Lê TOEIC Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 6.5tr/ tháng + hoa hồng cạnh tranh (10-15tr++/ tháng).

Thưởng KPI hàng tháng , quý

Thưởng các ngày Lễ, Tết.

Các chế độ Bảo hiểm theo quy định.

Được đào tạo các kỹ năng chuyên môn và các kỹ năng khác liên quan đến công việc.

Chế độ đồng phục, tăng lương theo quý , nghỉ phép12 ngày/năm.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, khuyến khích tư duy mở và sáng tạo

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Anh Lê TOEIC

