Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần đầu tư Quảng cáo Song Hành làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 34 Huỳnh Tịnh Của, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

- Duy trì khách hàng hiện có, tìm kiếm mở rộng và phát triển nguồn khách hàng. (được Training)

- Liên hệ với khách hàng, ghi nhận thông tin và báo cáo nội dung cho Trưởng phòng.

- Nắm bắt chi tiết thông tin tư vấn về sản phẩm và xúc tiến ký kết hợp đồng (được training).

- Kỹ năng giao tiếp tốt, biết phân tích, nhạy bén xử lý tình huống nhanh và có khả năng thuyết phục tốt.

- Làm báo cáo công việc tuần, tháng theo kế hoạch chung của phòng.

- Quản lý, theo dõi quá trình thực hiện hợp đồng, thanh lý hợp đồng, công nợ và các công việc chăm sóc khách hàng trước, trong và sau hợp đồng.

- Thời gian làm việc: Giờ hành chính (Từ thứ 2 -> thứ 6 và sáng thứ 7).

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nữ ( Độ tuổi: 21 - 30 tuổi)

- Ưu tiên khả năng thuyết phục khách hàng.

- Có nhiệt huyết Kinh doanh, thích giao tiếp, mở rộng mối quan hệ là một lợi thế.

- Khai thác tốt những thông tin trên Internet.

Tại Công ty Cổ phần đầu tư Quảng cáo Song Hành Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 7 - 10 triệu /tháng + 3% hoa hồng theo từng hợp đồng. (Thu nhập từ 15 - 30 triệu/tháng)

- Nghỉ lễ, Tết theo quy định của nhà nước

- Được làm việc trong môi trường năng động, có điều kiện phát triển bản thân và cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp

- Công ty cấp máy tính, điện thoại, tạo điều kiện tốt cho kinh doanh làm việc.

- Được thưởng sinh nhật, thai sản, hiếu hỉ.. theo quy định của công ty.

- Lương thưởng tháng 13 dựa trên đánh giá năng lực của từng cá nhân.

- Du lịch, teambuilding 1 lần/năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần đầu tư Quảng cáo Song Hành

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin