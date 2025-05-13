Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TVK GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 40/6 Tô Ngọc Vân, Phường Thạnh Xuân, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

• Tư vấn và bán cá rồng Huyết Long nhập khẩu

• Hỗ trợ khách hàng trong việc chọn cá, nhận cá, và chăm sóc cá cơ bản

• Livestream, đăng bài bán cá trên các nền tảng như Facebook/TikTok

• Thực hiện các công việc theo chỉ đạo của Quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Trình độ: Cao đẳng, Đại học (Ứng viên có khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt sẽ là một lợi thế)

• Kinh nghiệm: Tối thiểu 6 tháng ở vị trí tương đương.

• Ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được phỏng vấn thử sức

• Kỹ năng: Giao tiếp tốt, có khả năng làm việc nhóm và độc lập

• Năng động, sáng tạo trong công việc

• Nam/Nữ: giọng dễ nghe, đã từng tiếp xúc qua nền tảng live

• Độ tuổi từ 22 - 30 tuổi

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TVK GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương hấp dẫn: Lương cơ bản 10.000.000 - 15.000.000 VNĐ + Hoa hồng doanh thu + Thưởng

• Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm và phúc lợi theo quy định

• Cơ hội thăng tiến, đào tạo và làm việc trong môi trường chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TVK GROUP

