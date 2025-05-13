Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI HÙ KIỆT làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI HÙ KIỆT
Ngày đăng tuyển: 13/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/06/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI HÙ KIỆT

Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI HÙ KIỆT

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Long An: 21 Hoàng Xuân Hoành, Hiệp Tân, Tân Phú, Huyện Bến Lức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới trong lĩnh vực sản xuất.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng hiện tại.
Thực hiện các cuộc gọi, gặp gỡ khách hàng để giới thiệu sản phẩm/dịch vụ.
Phân tích nhu cầu của khách hàng và đưa ra giải pháp phù hợp.
Lập kế hoạch và thực hiện các chiến lược kinh doanh để đạt được mục tiêu doanh số.
Thường xuyên cập nhật thông tin thị trường và đối thủ cạnh tranh.
Báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ cho cấp trên.
Tham gia các hoạt động marketing và quảng bá sản phẩm.
Quản lý hồ sơ khách hàng và các thông tin liên quan.
Đàm phán và thương lượng giá cả, điều khoản hợp đồng với khách hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành liên quan.
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất.
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.
Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.
Khả năng chịu áp lực công việc cao.
Có phương tiện đi lại và sẵn sàng đi công tác.
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc tốt.
Có khả năng phân tích và giải quyết vấn đề.
Trung thực, năng động, nhiệt tình và có trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI HÙ KIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.
Thưởng doanh số hấp dẫn và các chế độ thưởng khác theo quy định của công ty.
Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo luật định.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding của công ty.
Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định của pháp luật.
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI HÙ KIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI HÙ KIỆT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI HÙ KIỆT

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tỉnh lộ 830, Ấp 8, Xã Lương Hòa, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

