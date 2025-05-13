Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ITOUCH VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 30 Triệu

Mức lương 12 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 6 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 290/25 đường Hiệp Thành 17, Phường Hiệp Thành, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 30 Triệu

Tìm kiếm, phát triển tệp khách hàng tiềm năng là các Doanh nghiệp xuất khẩu từ các nguồn khác nhau.

Tiếp cận khách hàng tiềm năng từ nguồn dữ liệu có sẵn, nguồn khách hàng đa kênh theo ngành hàng xuất khẩu.

Tư vấn dịch vụ và lên giải pháp phù hợp cho doanh nghiệp.

Đặt lịch hẹn Online /Offline để giới thiệu/demo dịch vụ cho khách hàng

Gửi báo giá và chốt hợp đồng với Doanh nghiệp.

Phối hợp CSKH để hỗ trợ Doanh nghiệp sau bán hàng và gia hạn hợp đồng cho các năm tiếp theo.

Với Mức Lương 12 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, Nữ độ tuổi từ 23-28 tuổi, tốt nghiệp từ Cao đẳng, Đại học

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí Nhân Viên Kinh Doanh / Sales/Telesales (Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm Sales trong các lĩnh vực: Bất động sản, Bảo hiểm, Ngân hàng, Logistics, Xuất nhập khẩu)

Ưu tiên ứng viên có thành tích kinh doanh giỏi, chuyên nghiệp, nghiêm túc trong công việc và có định hướng phát triển lâu dài, gắn bó với công ty, thích làm việc trong môi trường tiếp xúc với khách hàng là Doanh nghiệp, thích môi trường làm việc tương tác với khách hàng nước ngoài.

Kỹ năng giao tiếp, tư vấn tốt, tác phong chuyên nghiệp.

Chủ động, kiên trì, có khả năng làm việc độc lập và chịu áp lực.

Tiếng Anh thành thạo 4 kỹ năng là một lợi thế

Có Laptop cá nhân.

Ưu tiên những bạn ở khu vực Gò Vấp, Tân Phú, Quận 12, Hóc Môn

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ITOUCH VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh: Lương cứng 6 - 8 triệu + % hoa hồng hấp dẫn theo doanh số; Chính sách thưởng hàng tháng và thưởng nóng trên từng hợp đồng (lương và thưởng không hạn chế tùy theo năng lực), thu nhập 12 - 30 Triệu +++

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động; đồng nghiệp thân thiện, hỗ trợ hết mình.

Cơ hội phát triển chuyên môn: Làm việc trực tiếp với khách hàng trong và ngoài nước, đặc biệt là các doanh nghiệp xuất khẩu Singapore, Philippines, Indonesia, giúp nâng cao kỹ năng tư vấn B2B, am hiểu thị trường xuất nhập khẩu và khả năng làm việc trong môi trường quốc tế.

Lộ trình thăng tiến rõ ràng: Được định hướng phát triển theo mục tiêu cá nhân với cơ hội lên các vị trí quản lý trong và ngoài nước nếu thể hiện tốt.

Đào tạo: Được đào tạo kiến thức, trau dồi kỹ năng liên tục trong suốt quá trình làm việc.

Các chế độ BHXH, BHYT, nghỉ phép đầy đủ theo luật lao động; team building, thưởng lễ/tết theo quy định công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ITOUCH VIỆT NAM

