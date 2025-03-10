Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty CP Tập đoàn Khát vọng Việt Nam làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập 7 - 20 Triệu

Công ty CP Tập đoàn Khát vọng Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty CP Tập đoàn Khát vọng Việt Nam

Mức lương
7 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Vĩnh Phúc:

- Tòa nhà Happy Life, đường Đinh Tiên Hoàng, Khu Đô thị Đồng Sơn,Vĩnh Phúc

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 20 Triệu

1. NỘI DUNG CÔNG VIỆC CHÍNH THƯỜNG XUYÊN - HÀNG NGÀY
Chăm sóc, tư vấn cho khách hàng (phụ huynh học sinh) về các khóa học, chương trình đào tạo tại Học viện Nghệ thuật và Trung tâm Quản lý - Đào tạo Người mẫu của công ty.
Thực hiện các thử tục đăng ký, chăm sóc… đảm bảo quyền lợi cho khách hàng (học viên) theo học tại Học viện Nghệ thuật và Trung tâm Quản lý - Đào tạo Người mẫu của công ty.
Tìm kiếm - Phát triển và xây dựng Database khách hàng mới.
2. NỘI DUNG CÔNG VIỆC KHÔNG THƯỜNG XUYÊN (THEO DỰ ÁN)
Chăm sóc, tư vấn cho khách hàng (phụ huynh học sinh) về các sự kiện, cuộc thi, hoạt động trải nghiệm v.v. do công ty tổ chức.
Trao đổi, giới thiệu, đàm phán, thương lượng và thuyết phục các khách hàng Doanh nghiệp, Nhãn hàng… tham gia hợp tác Tài trợ cho các chương trình, sự kiện, dự án truyền thông v.v. của công ty.
Chào bán, đàm phán, thương lượng và thuyết phục khách hàng hợp tác khi có nhu cầu sử dụng các dịch vụ mà công ty có đủ năng lực cung cấp và thực hiện như: Booking báo chí, KOL, nghệ sĩ, ca sĩ, người mẫu, diễn viên, nhân sự tổ chức sự kiện, Truyền thông, Xây dựng thương hiệu v.v.
Xúc tiến và thưc hiện các thủ tục ký kết hợp đồng với khách hàng.
Tham gia vào công tác tổ chức sản xuất các chương trình sự kiện của công ty khi có dự án.
Chăm sóc, theo dõi đảm bảo các quyền lợi và báo cáo cho khách hàng trong quá trình hợp tác tài trợ.
3. CÁC NỘI DUNG CÔNG VIỆC KHÁC
Nghiên cứu, đề xuất phát triển các sản phẩm – dịch vụ mới, chiến lược kinh doanh - marketing phù hợp với điều kiện thực tế và định hướng chiến lược của công ty trong quá trình làm việc.
Các công việc liên quan khác trong nhiệm vụ của nhân viên Sale - Marketing và nhân sự của công ty.

Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu công việc
Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên các chuyên ngành quản trị kinh doanh, PR, Marketing, Đối ngoại hoặc các chuyên ngành có liên quan.
Có Laptop và thành thạo vi tính văn phòng.
Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và đàm phán tốt.
Kỹ năng gọi điện (Telesale) tốt
Kỹ năng khai thác, tìm kiếm và thiết lập mối quan hệ với khách hàng tốt.
Giao tiếp tự tin, am hiểu xã hội, sẵn sàng làm việc với cường độ cao. Không nói ngọng, nói lắp, ưu tiên những người có kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục nghệ thuật, tổ chức sự kiện, tư vấn, chứng nhận, truyền thông.
Nhanh nhẹn, chịu được áp lực công việc, có trách nhiệm.
Đam mê kinh doanh và yêu thích lĩnh vực giải trí, giáo dục nghệ thuật, sự kiện và thời trang

Tại Công ty CP Tập đoàn Khát vọng Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi
Hưởng đầy đủ quyền lợi của Người lao động theo pháp luật hiện hành (Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp).
Thu nhập bao gồm: Lương cơ bản + phụ cấp + % hoa hồng (Từ 7 triệu đến không giới hạn. Lương dựa theo năng lực thực tế).
Môi trường làm việc trẻ trung năng động, chuyên nghiệp, cơ hội xây dựng hình ảnh cá nhân, mở rộng mối quan hệ và thăng tiến cao.
Được hướng dẫn và đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ
Có cơ hội đi công tác nước ngoài
Làm việc từ thứ 2 đến thứ sáng thứ 7. Nghỉ 1,5 ngày trong tuần (chiều thứ 7, chủ nhật), thưởng nghỉ lễ tết theo chế độ nhà nước.
Giờ làm việc: Sáng từ 09h00' đến 12h00' - Chiều từ 13h00' đế 18h00'

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Tập đoàn Khát vọng Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Tập đoàn Khát vọng Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tòa nhà Happy Life, đường Đinh Tiên Hoàng, Khu Đô thị Đồng Sơn

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

