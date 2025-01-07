Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Công Nghiệp Thực Phẩm Great Eastern làm việc tại Nghệ An thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Nghệ An: - Số 8B , đường số 24, Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore II - A, Phường Vĩnh Tân,Bình Dương, Thành phố Vĩnh Yên

Mô Tả Công Việc

- Quản lý, vận hành và điều phối công việc phòng kinh doanh hiệu quả.

- Xây dựng các kế hoạch, chiến lược hoạt động theo mục tiêu phát triển của công ty.

- Xây dựng và phát triển đội ngũ kinh doanh, đào tạo và hỗ trợ nhân viên nhằm đạt mục tiêu doanh số theo kế hoạch.

- Quản lý và theo dõi việc thu hồi công nợ trên thị trường.

- Đảm bảo độ tin cậy cao và tính kịp thời của các báo cáo, và đáp ưng tất cả yêu cầu về thủ tục và qui trình của Công ty.

- Các nội dung chi tiết khác sẽ trao đổi khi phỏng vấn.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp đại học, ưu tiên các ngành Quản trị Kinh doanh, Kinh tế.

- Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

- Tiếng Trung thành thạo

- Có kinh nghiệm trong việc lập kế hoạch, thực hiện kế hoạch, đào tạo & phát triển đội ngũ nhân sự trong bộ phận.

• Kỹ năng lãnh đạo

• Kỹ năng giao tiếp

• Khả năng nhạy bén với con số

• Kỹ năng giải quyết vấn đề

• Kỹ năng lên kế hoạch

• Kỹ năng đàm phán

Tại Công Ty TNHH Công Nghiệp Thực Phẩm Great Eastern Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương: 15tr - 25tr/tháng

• Hỗ trợ chi phí công tác, điện thoại.

• Cơ hội tham gia các chương trình đào tạo và phát triển nghề nghiệp quốc tế.

• Môi trường làm việc chuyên nghiệp..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Công Nghiệp Thực Phẩm Great Eastern

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin