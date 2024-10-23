Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Công nghiệp INTCO Việt Nam làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Công nghiệp INTCO Việt Nam
- Thanh Hóa:
- Thanh Hoá
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới trong lĩnh vực sản xuất và môi trường
Tư vấn, giới thiệu sản phẩm và dịch vụ của công ty cho khách hàng tiềm năng
Xây dựng và duy trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng hiện tại
Lập kế hoạch kinh doanh, đề xuất chiến lược bán hàng phù hợp với thị trường mục tiêu
Thực hiện các hoạt động bán hàng, đàm phán và ký kết hợp đồng với khách hàng
Theo dõi và báo cáo tình hình kinh doanh, doanh số bán hàng định kỳ
Phối hợp với các phòng ban liên quan để đảm bảo chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng
Cập nhật thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh và xu hướng ngành
Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới trong lĩnh vực sản xuất và môi trường
Tư vấn, giới thiệu sản phẩm và dịch vụ của công ty cho khách hàng tiềm năng
Xây dựng và duy trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng hiện tại
Lập kế hoạch kinh doanh, đề xuất chiến lược bán hàng phù hợp với thị trường mục tiêu
Thực hiện các hoạt động bán hàng, đàm phán và ký kết hợp đồng với khách hàng
Theo dõi và báo cáo tình hình kinh doanh, doanh số bán hàng định kỳ
Phối hợp với các phòng ban liên quan để đảm bảo chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng
Cập nhật thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh và xu hướng ngành
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh doanh, Marketing hoặc các ngành liên quan
Có kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng thuyết phục và đàm phán
Có kiến thức cơ bản về kinh doanh, bán hàng và kỹ năng chăm sóc khách hàng
Thành thạo tiếng Anh, có khả năng giao tiếp và viết email bằng tiếng Anh
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả
Chủ động, năng động, sáng tạo và có tinh thần cầu tiến
Có khả năng chịu áp lực công việc cao và sẵn sàng đi công tác khi cần thiết
Ưu tiên ứng viên có hiểu biết về lĩnh vực sản xuất và môi trường
Tại Công ty TNHH Công nghiệp INTCO Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh, thưởng theo hiệu quả công việc và doanh số bán hàng
Đóng BHXH 100% từ tháng thử việc đầu tiên
Ký túc xá 3 sao cho nhân viên ở xa
Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định
Cơ hội đào tạo và phát triển kỹ năng chuyên môn
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện
Cơ hội thăng tiến rõ ràng dựa trên năng lực và hiệu quả công việc
Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch nghỉ mát hàng năm
Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công nghiệp INTCO Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI