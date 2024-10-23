Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Công nghiệp INTCO Việt Nam làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Thanh Hóa: - Thanh Hoá

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới trong lĩnh vực sản xuất và môi trường Tư vấn, giới thiệu sản phẩm và dịch vụ của công ty cho khách hàng tiềm năng Xây dựng và duy trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng hiện tại Lập kế hoạch kinh doanh, đề xuất chiến lược bán hàng phù hợp với thị trường mục tiêu Thực hiện các hoạt động bán hàng, đàm phán và ký kết hợp đồng với khách hàng Theo dõi và báo cáo tình hình kinh doanh, doanh số bán hàng định kỳ Phối hợp với các phòng ban liên quan để đảm bảo chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng Cập nhật thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh và xu hướng ngành

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh doanh, Marketing hoặc các ngành liên quan Có kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng thuyết phục và đàm phán Có kiến thức cơ bản về kinh doanh, bán hàng và kỹ năng chăm sóc khách hàng Thành thạo tiếng Anh, có khả năng giao tiếp và viết email bằng tiếng Anh Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả Chủ động, năng động, sáng tạo và có tinh thần cầu tiến Có khả năng chịu áp lực công việc cao và sẵn sàng đi công tác khi cần thiết Ưu tiên ứng viên có hiểu biết về lĩnh vực sản xuất và môi trường

Tại Công ty TNHH Công nghiệp INTCO Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thưởng theo hiệu quả công việc và doanh số bán hàng Đóng BHXH 100% từ tháng thử việc đầu tiên Ký túc xá 3 sao cho nhân viên ở xa Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định Cơ hội đào tạo và phát triển kỹ năng chuyên môn Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện Cơ hội thăng tiến rõ ràng dựa trên năng lực và hiệu quả công việc Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch nghỉ mát hàng năm Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công nghiệp INTCO Việt Nam

