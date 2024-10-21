Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THANG MÁY SANYO YUSOKI VIỆT NAM làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Từ 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THANG MÁY SANYO YUSOKI VIỆT NAM
Mức lương
Từ 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
6 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Thanh Hóa: Tầng 4 toà nhà Hoàng Sơn, lô 6 đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hoá
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 25 Triệu
- Tìm kiếm, thu thập thông tin công trình, dự án có nhu cầu lắp đặt thang máy.
- Tư vấn, giải đáp thắc mắc cho khách hàng về dịch vụ cung cấp và lắp đặt thang máy.
- Lập kế hoạch bán hàng theo mục tiêu của Công Ty.
- Đóng góp ý tưởng kinh doanh cho phòng kinh doanh.
Với Mức Lương Từ 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Độ tuổi từ 25 – 40.
- Năng động, sáng tạo, có trách nhiệm với công việc.
- Xử lý tình huống linh hoạt, kĩ năng đàm phán,có tinh thần học hỏi, chịu áp lực tốt.
- Có kinh nghiệm thị trường trong lĩnh vực thang máy, bất động sản, xây dựng, ...nếu chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo trực tiếp.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THANG MÁY SANYO YUSOKI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cứng: 5 – 10 triệu + phụ cấp 1 triệu + 4,2% - 5.7% hoa hồng (sản phẩm có giá trị 400 - 700 triệu) + thưởng. Tổng thu nhập từ 25 triệu trở lên.
- Trưởng phòng đánh giá Thưởng nóng theo Tuần, Tháng.
- Đánh giá năng lực Xét tăng lương 3-6 tháng 1 lần.
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện.
- Được công ty đào tạo;
- Được đào tạo để trở thành những chuyên viên bán hàng chuyên nghiệp.
- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định theo Luật lao động (Đóng BHXH, BHYT, BHTN,...).
- Quà sinh nhật, thưởng các ngày lễ lớn: Tết nguyên đán, tết dương lịch, ngày 30/4-01/05, ngày Quốc khánh,...
- Xét thưởng Tết từ 6-12 tháng lương.
- Chế độ thăng tiến theo năng lực.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THANG MÁY SANYO YUSOKI VIỆT NAM
