Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH xây dựng thương mại Huy Việt làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 6 - 9 Triệu

Mức lương 6 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Thanh Hóa: 209 Trịnh Huy Quang, TP Thanh Hoá

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 9 Triệu

Liên hệ tư vấn khách hàng theo data công ty cấp Tư vấn, thuyết phục khách hàng. Chốt đơn hàng Chăm sóc khách hàng trong và sau bán Giải quyết các vấn đề phát sinh trong nhiệm vụ được giao.

Với Mức Lương 6 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kĩ năng giao tiếp tốt, khả năng đàm phán công việc Năng động, có chí cầu tiến Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về bán hàng, kinh doanh. Độ tuổi từ 20 trở lên

Tại Công ty TNHH xây dựng thương mại Huy Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cao: Lương cứng 6 triệu + % doanh thu + Thưởng. Ký HĐLĐ chính thức, được tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp. Làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo, nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc. Chế độ đãi ngộ tốt gồm: thưởng lễ.., tăng lương định kỳ hàng năm, tăng lương đột xuất nếu đạt thành tích xuất sắc. Du lịch, team building hàng năm cùng công ty, chế độ sinh nhật, Trung thu, Noel...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH xây dựng thương mại Huy Việt

