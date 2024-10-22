Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH xây dựng thương mại Huy Việt làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 6 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH xây dựng thương mại Huy Việt
Mức lương
6 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Thanh Hóa: 209 Trịnh Huy Quang, TP Thanh Hoá
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 9 Triệu
Liên hệ tư vấn khách hàng theo data công ty cấp
Tư vấn, thuyết phục khách hàng. Chốt đơn hàng
Chăm sóc khách hàng trong và sau bán
Giải quyết các vấn đề phát sinh trong nhiệm vụ được giao.
Với Mức Lương 6 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kĩ năng giao tiếp tốt, khả năng đàm phán công việc Năng động, có chí cầu tiến Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về bán hàng, kinh doanh. Độ tuổi từ 20 trở lên
Kĩ năng giao tiếp tốt, khả năng đàm phán công việc
Năng động, có chí cầu tiến
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về bán hàng, kinh doanh.
Độ tuổi từ 20 trở lên
Tại Công ty TNHH xây dựng thương mại Huy Việt Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập cao: Lương cứng 6 triệu + % doanh thu + Thưởng. Ký HĐLĐ chính thức, được tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp. Làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo, nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc. Chế độ đãi ngộ tốt gồm: thưởng lễ.., tăng lương định kỳ hàng năm, tăng lương đột xuất nếu đạt thành tích xuất sắc. Du lịch, team building hàng năm cùng công ty, chế độ sinh nhật, Trung thu, Noel...
Thu nhập cao: Lương cứng 6 triệu + % doanh thu + Thưởng.
Ký HĐLĐ chính thức, được tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.
Làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo, nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc.
Chế độ đãi ngộ tốt gồm: thưởng lễ.., tăng lương định kỳ hàng năm, tăng lương đột xuất nếu đạt thành tích xuất sắc.
Du lịch, team building hàng năm cùng công ty, chế độ sinh nhật, Trung thu, Noel...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH xây dựng thương mại Huy Việt
