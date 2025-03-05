Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH WUKONG SOFTWARE làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH WUKONG SOFTWARE
Mức lương
7 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng:
- 637
- 639 Đường Nguyễn Tất Thành, Thanh Khê, Đà Nẵng, Quận Thanh Khê
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 30 Triệu
Tìm kiếm thông tin khách hàng tiềm năng.
Tư vấn cho khách hàng về sản phẩm Phần mềm, chủ động mở rộng tệp khách hàng tiềm năng
Demo phần mềm cho khách hàng, báo giá, đàm phán và chốt hợp đồng với khách hàng
Chăm sóc khách hàng (qua zalo/ điện thoại) theo đúng quy trình, xây dựng mạng lưới khách hàng thân thiết
Đảm bảo doanh số theo KPIs được giao theo tuần-tháng-năm.
Với Mức Lương 7 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm sale, telesale trong lĩnh vực phần mềm
Yêu cầu biết tiếng trung (không bắt buộc)
Có khả năng giao tiếp, xử lý tình huống tốt, tinh thần trách nhiệm cao
Yêu thích kinh doanh, mong muốn có mức thu nhập cao
Yêu cầu biết tiếng trung (không bắt buộc)
Có khả năng giao tiếp, xử lý tình huống tốt, tinh thần trách nhiệm cao
Yêu thích kinh doanh, mong muốn có mức thu nhập cao
Tại CÔNG TY TNHH WUKONG SOFTWARE Thì Được Hưởng Những Gì
Mức thưởng từ 10% - 20%
Thưởng hoa hồng cao
Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định( BHXH, BHYT...)
Được đào tạo thường xuyên
Làm việc trong văn phòng hiện đại, sạch đẹp, môi trường trẻ trung, năng động, được phát huy tối đa năng lực của bản thân và có lộ trình thăng tiến cụ thể.
Thưởng hoa hồng cao
Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định( BHXH, BHYT...)
Được đào tạo thường xuyên
Làm việc trong văn phòng hiện đại, sạch đẹp, môi trường trẻ trung, năng động, được phát huy tối đa năng lực của bản thân và có lộ trình thăng tiến cụ thể.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH WUKONG SOFTWARE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI