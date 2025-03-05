Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH WUKONG SOFTWARE làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 30 Triệu

Mức lương 7 - 30 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: - 637 - 639 Đường Nguyễn Tất Thành, Thanh Khê, Đà Nẵng, Quận Thanh Khê

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

Tìm kiếm thông tin khách hàng tiềm năng.

Tư vấn cho khách hàng về sản phẩm Phần mềm, chủ động mở rộng tệp khách hàng tiềm năng

Demo phần mềm cho khách hàng, báo giá, đàm phán và chốt hợp đồng với khách hàng

Chăm sóc khách hàng (qua zalo/ điện thoại) theo đúng quy trình, xây dựng mạng lưới khách hàng thân thiết

Đảm bảo doanh số theo KPIs được giao theo tuần-tháng-năm.

Yêu Cầu Công Việc

Có kinh nghiệm sale, telesale trong lĩnh vực phần mềm

Yêu cầu biết tiếng trung (không bắt buộc)

Có khả năng giao tiếp, xử lý tình huống tốt, tinh thần trách nhiệm cao

Yêu thích kinh doanh, mong muốn có mức thu nhập cao

Quyền Lợi

Mức thưởng từ 10% - 20%

Thưởng hoa hồng cao

Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định( BHXH, BHYT...)

Được đào tạo thường xuyên

Làm việc trong văn phòng hiện đại, sạch đẹp, môi trường trẻ trung, năng động, được phát huy tối đa năng lực của bản thân và có lộ trình thăng tiến cụ thể.

