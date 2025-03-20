Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Xuất Nhập Khẩu Phú Thái làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 45 Triệu

Mức lương 7 - 45 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Số 32 Đường Số 4, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 45 Triệu

Tìm kiếm khách hàng Online và Offline.

Tư vấn giải pháp về các giải pháp nhà thông minh, thiết bị an ninh, camera quan sát, bóng đèn, khóa điện tử…

Lên báo giá tư vấn, chăm sóc và quản lý khách hàng

Làm việc với bộ phận kỹ thuật để lên Giải pháp công trình và tư vấn chủ đầu tư.

Phối hợp với kỹ thuật theo dõi tiến độ thi công và báo cáo lên Giám Đốc

Thu hồi công nợ

Với Mức Lương 7 - 45 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm sales trong các lĩnh vực: Nội thất/Xây dựng/Thiết bị điện/Khóa cửa thông minh/Bóng đèn là lợi thế.

Có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, đàm phán

Trung thực, Nhiệt tình, siêng năng, ham học hỏi trong công việc.

Có tinh thần trách nhiệm cao.

Có tinh thần cầu tiến.

Kỹ năng giải quyết vấn đề

Tại Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Xuất Nhập Khẩu Phú Thái Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 7.000.000 – 45.000.000++bonus /tháng

Thu nhập:

7.000.000 – 4

5

.000.000++bonus

/tháng

Được đào tạo chuyên nghiệp về sản phẩm, kỹ năng bán hàng.

Môi trường làm việc thân thiện, năng động, có nhiều khả năng phát triển bản thân.

Chế độ lương thưởng ưu đãi xứng đáng với năng lực

Các chế độ khác như: BHXH, Nghỉ phép, lễ, tết, team building hằng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Xuất Nhập Khẩu Phú Thái

