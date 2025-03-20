Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Xuất Nhập Khẩu Phú Thái làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 45 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Xuất Nhập Khẩu Phú Thái
Mức lương
7 - 45 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Số 32 Đường Số 4, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 45 Triệu
Tìm kiếm khách hàng Online và Offline.
Tư vấn giải pháp về các giải pháp nhà thông minh, thiết bị an ninh, camera quan sát, bóng đèn, khóa điện tử…
Lên báo giá tư vấn, chăm sóc và quản lý khách hàng
Làm việc với bộ phận kỹ thuật để lên Giải pháp công trình và tư vấn chủ đầu tư.
Phối hợp với kỹ thuật theo dõi tiến độ thi công và báo cáo lên Giám Đốc
Thu hồi công nợ
Với Mức Lương 7 - 45 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm sales trong các lĩnh vực: Nội thất/Xây dựng/Thiết bị điện/Khóa cửa thông minh/Bóng đèn là lợi thế.
Có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, đàm phán
Trung thực, Nhiệt tình, siêng năng, ham học hỏi trong công việc.
Có tinh thần trách nhiệm cao.
Có tinh thần cầu tiến.
Kỹ năng giải quyết vấn đề
Tại Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Xuất Nhập Khẩu Phú Thái Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 7.000.000 – 45.000.000++bonus /tháng
Thu nhập:
7.000.000 – 4
5
.000.000++bonus
/tháng
Được đào tạo chuyên nghiệp về sản phẩm, kỹ năng bán hàng.
Môi trường làm việc thân thiện, năng động, có nhiều khả năng phát triển bản thân.
Chế độ lương thưởng ưu đãi xứng đáng với năng lực
Các chế độ khác như: BHXH, Nghỉ phép, lễ, tết, team building hằng năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Xuất Nhập Khẩu Phú Thái
