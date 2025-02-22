Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Thương Mại Green Ka làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 50 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Green Ka
Mức lương
7 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 1691/3N Quốc lộ 1A,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 50 Triệu
-Giới thiệu, tư vấn sản phẩm (xe ô tô tải ISUZU HINO) tới khách hàng tại showroom
Với Mức Lương 7 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên kinh nghiệm từ 1 năm ở vị trí tương đương (ưu tiên mảng ngành ô tô)
Ưu tiên có kinh nghiệm tìm kiếm khách hàng ở các nguồn: đi thị trường, mạng…
Thành thạo các kênh quảng bá online: Google Ads, Facebook, Tiktok…
Vi tính thành thạo
Giao tiếp khá, tự tin
Ngoại hình ưa nhìn
Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Green Ka Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập từ 7 - 50 triệu
+ Lương cơ bản 6 triệu + hoa hồng + thưởng theo doanh thu
+ Hoa hồng: bán xe, đóng thùng, ngân hàng…
- Công ty hỗ trợ phụ cấp thêm:
+ Phụ cấp cơm: 910.000 đồng/tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Green Ka
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
