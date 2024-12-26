Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Ô Tô Bến Thành Tây Ninh làm việc tại Long An thu nhập 75 - 95 Triệu

Mức lương 75 - 95 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Long An: - Long An

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 75 - 95 Triệu

- Chủ động tìm kiếm, mở rộng thị trường và khai thác khách hàng tiềm năng.

- Tìm hiểu nhu cầu, tư vấn và chăm sóc khách hàng trước, trong và sau bán hàng.

- Tham gia vào mọi hoạt động bán hàng, Marketing, chăm sóc khách hàng [protected info] định hướng của Công ty

- Theo dõi quá trình thực hiện hợp đồng.

- Giải quyết các khiếu nại khách hàng về tranh chấp

- Thực hiện các công việc khác do Trưởng phòng phân công.

Với Mức Lương 75 - 95 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Năng động, nhiệt huyết, có đam mê bán hàng

- Ngoại hình sáng, tự tin giao tiếp

- Có tinh thần trách nhiệm, tận tâm

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng, chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

Tại Công Ty Cổ Phần Ô Tô Bến Thành Tây Ninh Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn, lộ trình thăng tiến rõ ràng

- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp

- Phúc lợi bao gồm: thưởng Lễ, Tết, du lịch hàng năm và các quyền lợi khác theo quy định

- Được đào tạo quy trình bán hàng, kiến thức sản phẩm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Ô Tô Bến Thành Tây Ninh

