Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Ô Tô Bến Thành Tây Ninh làm việc tại Long An thu nhập 75 - 95 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Ô Tô Bến Thành Tây Ninh
Mức lương
75 - 95 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Long An:
- Long An
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 75 - 95 Triệu
- Chủ động tìm kiếm, mở rộng thị trường và khai thác khách hàng tiềm năng.
- Tìm hiểu nhu cầu, tư vấn và chăm sóc khách hàng trước, trong và sau bán hàng.
- Tham gia vào mọi hoạt động bán hàng, Marketing, chăm sóc khách hàng [protected info] định hướng của Công ty
- Theo dõi quá trình thực hiện hợp đồng.
- Giải quyết các khiếu nại khách hàng về tranh chấp
- Thực hiện các công việc khác do Trưởng phòng phân công.
Với Mức Lương 75 - 95 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Năng động, nhiệt huyết, có đam mê bán hàng
- Ngoại hình sáng, tự tin giao tiếp
- Có tinh thần trách nhiệm, tận tâm
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng, chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
- Ngoại hình sáng, tự tin giao tiếp
- Có tinh thần trách nhiệm, tận tâm
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng, chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
Tại Công Ty Cổ Phần Ô Tô Bến Thành Tây Ninh Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập hấp dẫn, lộ trình thăng tiến rõ ràng
- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp
- Phúc lợi bao gồm: thưởng Lễ, Tết, du lịch hàng năm và các quyền lợi khác theo quy định
- Được đào tạo quy trình bán hàng, kiến thức sản phẩm.
- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp
- Phúc lợi bao gồm: thưởng Lễ, Tết, du lịch hàng năm và các quyền lợi khác theo quy định
- Được đào tạo quy trình bán hàng, kiến thức sản phẩm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Ô Tô Bến Thành Tây Ninh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI