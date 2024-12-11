Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH SX&TM Thép Tây Nam làm việc tại Long An thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Long An: - CCN Thiên Lộc Thành, Ấp 4, Long Sơn, Cần Đước, Long An, Huyện Cần Đước

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

- Quản lý và soạn thảo các văn bản hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh, tạo hợp đồng, báo giá...

- Xử lý các công việc liên quan đến xuất hàng và quản lý hồ sơ của khách hàng.

- Theo dõi và giải quyết các phản hồi từ khách hàng

- Hỗ trợ các hoạt động bán hàng, hoàn tất các thủ tục đăng ký, ký kết hợp đồng và xử lý thanh toán.

Yêu Cầu Công Việc

- Trình độ cao đẳng trở lên

- Tin học văn phòng tốt

- Nhanh nhạy, biết giải quyết vấn đề.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm

Tại Công ty TNHH SX&TM Thép Tây Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương tháng 13. Thưởng Lễ Tết,..

- Xem xét tăng lương theo năng lực định kỳ, đột xuất

- Được đảm bảo các quyền lợi, chế độ theo quy định của pháp luật Lao động và các chính sách phúc lợi của Công ty.

- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT theo quy định.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, năng động, hòa đồng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH SX&TM Thép Tây Nam

