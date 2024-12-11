Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH SX&TM Thép Tây Nam làm việc tại Long An thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH SX&TM Thép Tây Nam
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Long An:
- CCN Thiên Lộc Thành, Ấp 4, Long Sơn, Cần Đước, Long An, Huyện Cần Đước
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
- Quản lý và soạn thảo các văn bản hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh, tạo hợp đồng, báo giá...
- Xử lý các công việc liên quan đến xuất hàng và quản lý hồ sơ của khách hàng.
- Theo dõi và giải quyết các phản hồi từ khách hàng
- Hỗ trợ các hoạt động bán hàng, hoàn tất các thủ tục đăng ký, ký kết hợp đồng và xử lý thanh toán.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Trình độ cao đẳng trở lên
- Tin học văn phòng tốt
- Nhanh nhạy, biết giải quyết vấn đề.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm
- Tin học văn phòng tốt
- Nhanh nhạy, biết giải quyết vấn đề.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm
Tại Công ty TNHH SX&TM Thép Tây Nam Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương tháng 13. Thưởng Lễ Tết,..
- Xem xét tăng lương theo năng lực định kỳ, đột xuất
- Được đảm bảo các quyền lợi, chế độ theo quy định của pháp luật Lao động và các chính sách phúc lợi của Công ty.
- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT theo quy định.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, năng động, hòa đồng
- Xem xét tăng lương theo năng lực định kỳ, đột xuất
- Được đảm bảo các quyền lợi, chế độ theo quy định của pháp luật Lao động và các chính sách phúc lợi của Công ty.
- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT theo quy định.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, năng động, hòa đồng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH SX&TM Thép Tây Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI